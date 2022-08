Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Hyökkäys herätti suomalaisissa pelkoa myös omasta tilanteestamme arvaamattoman itänaapurin kyljessä. Pitkä rauhan aika Euroopassa päättyi, ja pitkittyessään sota on tuonut länsimaihinkin epävarmuutta ruuan ja energian riittävyydestä.

Tässä jutussa Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari kertoo, kuinka poliittinen mielenmaisema muuttui hyökkäyksen myötä. Juttua varten on haastateltu myös Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtajaa Hanna Smithiä ja Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtajaa Tuomas Forsbergiä . Lähteenä on myös käytetty Sitran Ennakointia Ukrainan sodan vaikutuksista -julkaisua.

Täysimittainen sota on palannut Eurooppaan vuosikymmenien rauhallisemman ajan jälkeen. Samalla Suomen ulkopolitiikka ja ajatus maan puolustamisen periaatteista kääntyi kertaheitolla ympäri.

Hypoteettinen pohdiskelu on muuttunut osittain ihan konkreettiseksi huoleksi : Minne pakenen, jos sota syttyy? Onko passini voimassa, jos joudun lähtemään maasta? Missä on sota-ajan asemapaikkani, eturintamassa vai taaempana?

Suomen tilannetta toisaalta helpottaa se, että meidän ei tarvitse enää arvuutella itänaapurimme luonnetta. Kysymysmerkit Venäjän aikeista ovat poistuneet – tiedämme, että se on valmis täysimittaiseen hyökkäyssotaan ja pyrkii pyyhkimään kokonaisen valtion maailmankartalta. Suomen ei tarvitse enää huolehtia tasapainoilusta Venäjän ja lännen välillä: Venäjä näytti todelliset kasvonsa, ja Suomi valitsi puolensa lopullisesti.

Tässä tilanteessa Venäjä ei kykenisi hyökkäämään Suomeen pitkiin aikoihin, vaikka haluaisikin. Sitten, kun Venäjä pystyisi edes teoriassa hyökkäämään, Suomi voi olla jo Nato-jäsen. Joka tapauksessa Suomella on muun muassa Yhdysvaltojen ja Britannian lupaukset tuesta jo hakuaikana.

Tässä mielessä Suomen turvallisuustilanne on jopa parantunut, Saari arvioi.

Sinikukka Saaren mukaan Nato-option hyväksyntä oli ikään kuin passiivista Nato-kannatusta: ajateltiin, että optio on hyvä olla, mutta se kannattaa ottaa käyttöön vasta silloin, jos turvallisuustilanne muuttuu. Kun se muuttui, optio haluttiin käyttää.

Nato-polkua oli myös tasoitettu jo vuosien ajan. Suomi on 2010-luvun alusta lähtien lähentynyt Nato-maita ja lisännyt yhteistyötä Naton kanssa. Sen myötä Suomi on suurimmalle osalle Nato-jäsenmaista mieluinen uusi kumppani.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Eurooppa on yhdentynyt, asiantuntijat sanovat. Käytännössä koko Eurooppa on yhtä mieltä siitä, mikä Venäjän asema on nyt. Eurooppa toimii yhtenä rintamana sodan lopettamiseksi, ja energiapolitiikassakin otetaan suuria harppauksia.