8-vuotias labradorinnoutaja Utu on mielipuuhassaan etsiessään ammuttuja sorsia – kokenut linnustaja: "Koirien käyttö on lisääntynyt, mikä on positiivista"

Noutavien koirien käyttö lintujen metsästyksessä on lisääntynyt, minkä ansiosta haavakot ja saaliit on saatu aiempaa paremmin talteen. Noutajan kuono on ylivertainen erityisesti vesilintujen pyynnissä.

8-vuotias labradorinnoutaja Utu istuu ja odottaa häntä viuhuen isännältään, Markus Kinnuselta, noutokäskyä. Se tietää jo mistä on kyse, onhan se kierrellyt jo vuosia Tornion merenrantoja ja saaria alas ammuttuja lintuja etsimässä.

Koiralle käsky on ennemminkin lupa, sillä niin innoissaan se on työstään. Lupa tulee ja Utu singahtaa nuuskutellen vaikeakulkuiseen rantakaislikkoon. Tovin etsittyään se tulee tyhjin hampain takaisin. Tämä kaislikko on tyhjä.

Metsästäjäliitosta kerrotaan, että noutavien koirien käyttö lintujen metsästyksessä on lisääntynyt viime vuosina. Tähän vaikuttaa sekin, että joka neljäs uusi metsästäjä on nainen, joka on innostunut metsästyksestä nimenomaan koiraharrastuksen myötä – esimerkiksi noutajan tai seisojan kanssa sille ominaista lajia harrastaessa.

Tätä pidetään hyvänä suuntauksena, sillä Metsästäjäliitto suosittelee lintu- ja eläinsuojelujärjestöjen tavoin noutavan koiran käyttöä linnunpyynnissä.

– Onhan se metsästyksen etiikan kannalta ensiarvoisen tärkeää, että saalis saadaan talteen. Erityisesti vesilintujen metsästyksessä, kun liikutaan hankalissa maastoissa, koiran nenä on aivan ylivertainen löytämään saaliin, toteaa yhteyspäällikkö Jaska Salonen Metsästäjäliitosta.

Esimerkiksi Ruotsissa noutavan koiran käyttö on pakollista vesilintu-, hanhi- ja sepelkyyhkyjahdissa. Suomessa käytössä on vain suositus.

Myös Kinnunen on huomannut, että metsästäjien jäljiltä jää aiempaa vähemmän haavakoita eli haavoittuneita lintuja ja saaliita löytymättä. Varsinkin sorsastuskauden alussa hän keskittyy ampumisen sijaan nuoremman noutajan Nemon koulutukseen ja rantojen kiertelyyn koiriensa kanssa jahtien jälkeen.

Aiempina vuosina jahdin jälkeinen rantakierros on ollut varsin tuottoisa.

– Toistakymmentä vuotta sitten paras kerta noutajan kanssa oli 17 lintua, jotka sain aloituspäivänä ilman laukaustakaan. Nykyään jää muutamaan lintuun, Kinnunen kertoo.

Sekä metsästäjäksi että lintuharrastajaksi tunnustautuvan Kinnusen mukaan sorsalintukannoissa ei ole tapahtunut tänä aikana niin isoa muutosta, että se selittäisi haavakoiden vähentymisen.

– Kyllä koirien käyttö on lisääntynyt, mikä on positiivista. Kun tuonne heinikoihin katsoo, niin vaikka kuinka ihmisen silmä sen linnun pudotuksen näkee, aika toivotonta se on. Kyllä koira on ainoa mahdollisuus, millä riista ylös saadaan, Kinnunen huomauttaa.

Metsästäjäliitto korostaa koulutetun noutajan merkitystä lintujahdissa

Metsästäjäliiton yhteyspäällikkö Jaska Salonen korostaa nimenomaan hyvin koulutetun koiran merkitystä saaliin talteenotossa. Tärkeää ei ole pelkästään se, että metsästyksessä on koira mukana, vaan että siellä on osaava koira.

– Moni ihminen ei ymmärräkään kuinka taitavia nämä koirat ovat. Mielikuva metsästyskoirasta voi olla se, että koira vain juoksee metsässä vapaana. Ja sitten kun he näkevät vaikkapa koulutetun noutajan työssään, se on silmiä avaava kokemus, Salonen kehuu.

Liitto haluaakin välittää metsästäjille tietoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toimivasta noutajapörssistä, jotta koirattomat metsästäjät ja noutajaharrastajat löytäisivät toisensa.

Noutajapörssi on noutajaharrastajien ylläpitämä Facebook-sivu, jossa metsästäjät voivat kysellä jahtiinsa noutajaa ja koiranohjaajat ilmoittaa halustaan lähteä koiran kanssa mukaan. Moni koiranohjaaja on valmis ajamaan pitkiäkin matkoja saadakseen työintoisille noutajilleen kokemusta ja työtä.

Noutava koira on tärkeä erityisesti vesilintujen pyynnissä, sillä maastot ovat vaikeakulkuisia ja koiran nenä on ylivertainen saaliiden löytämisessä. Torniolainen Markus Kinnunen on kouluttanut noutajia pitkään. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Noutajien arvostus on kasvanut

Myös Suomen noutajakoirajärjestön mukaan sen perustaman Noutajapörssin tunnettuus on pikkuhiljaa lisääntynyt – ainakin sosiaalista mediaa käyttävien metsästäjien keskuudessa.

– Kun metsästäjä on kerran huomannut, kuinka paljon hommansa osaava noutaja helpottaa metsästystä, niin hän ottaa mielellään jatkossakin noutajan ohjaajineen mukaansa, sanoo Minna Aalto-Vainio Suomen noutajakoirajärjestöstä.

Aalto-Vainio kertoo huomanneensa, että noutavien koirien arvostus metsästäjien keskuudessa on lisääntynyt ja arvioi sen johtuvan hyvistä kokemuksista. Arvostus näkyy paitsi lainakoirien käytössä, myös metsästyslinjaisten noutajanpentujen suosiossa.

– Pentueiden suosio on kasvanut huimasti. Pentueita ei läheskään kaikkia edes ilmoiteta missään pentuvälityksissä, koska ne menevät kaupaksi jo ennen syntymää, Aalto-Vainio tietää.

Noutajia pitkään kouluttanut Markus Kinnunen ymmärtää sen hyvin. Kivikkoisia, mutaisia ja heinittyneitä rantoja kierrellessä koirilta ei jää yksikään linnun haju huomaamatta, ja tarvittaessa kokeneen koiran voi ohjata kaukaakin juuri tiettyyn kohtaan kaislikkoa lintua etsimään.

Sellainen työ olisi ihmiselle perin ikävä, mutta noutavalle metsästyskoiralle parasta, mitä se tietää.

Sepelkyyhkyn metsästys alkoi Suomessa 10.8. ja vesilintujen pyynti 20.8. kello 12.