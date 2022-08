Analyysi: Kaupunkitulvat ja helleaallot ovat tulleet jäädäkseen – nyt on korkea aika varautua niihin

Tulvavesi ei vyöry kellariin varoittamatta tai kerrostalon lämpötila nouse hallitsemattomasti. Näillä asioilla on fysikaalisia lainalaisuuksia, todennäköisyyksiä ja kehityskulkuja, joita voidaan laskea ja niiden vaikutuksiin varautua.

Nyt on sen aika.

Jälleen tänä kesänä on tullut selväksi, että sisätiloissa nouseva lämpö ei ole vain yksittäisten hellettä vihaavien ihmisten tai riskiryhmäläisten ongelma.

Kyseessä on koko yhteiskunnan toimivuutta rasittava tekijä. Työteho laskee. Kuolleisuus lisääntyy. Me suomalaiset olemme herkkiä lämpötilan nousulle, koska väestötasolla ei ole totuttu korkeisiin lämpötiloihin.

Helteiden ja kuivuuden vastapainoksi muuttuva ilmasto on myös tuonut meille lisää sitä toista ääripäätä: voimakkaita sateita. Ukkosmyrskyihin liittyvät rankkasateet ovat tänäkin kesänä aiheuttaneet vahinkoa viimeksi Oulussa .

Sateiden lisääntyminen ja siihen liittyvä kasvava tulvariski ovat yksi taloudellisesti merkittävimmistä muutoksista Suomen ilmastossa. Kaupunkialueiden vahinkojen lisäksi rankkasateilla on myös vaikutuksensa muun muassa pelloilla, missä sateiden aiheuttama lakoaminen on pienentänyt paikoin satoja (siirryt toiseen palveluun) tänäkin kesänä.

Kyse on todennäköisyyksistä. Ilmastonmuutos lisää Suomessa kesäisin sekä kuivuutta että rankkasateita. Välttämättä se kunnon kuuro ei ikinä osu juuri tiettyyn kaupunkiin, mutta riski on olemassa. Vahinkoja on kuitenkin mahdollista pienentää hyvällä ennakkovarautumisella.