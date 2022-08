Pienten koululaisten ranteista löytyy nyt usein kellopuhelin – sillä ei pääse nettiin

– Puhelin pysyy todennäköisemmin mukana, kun se on tuossa ranteessa. Lisäksi kun Lilja alkaa kulkea koulumatkaa yksin, pystyn seuraamaan missä hän liikkuu. Kolmas tärkeä ominaisuus on, että puhelimeen voi soittaa vain numeroista, jotka siihen on tallennettu, luettelee äiti Hilla Kaartinen.

Lasten kellopuhelinten suosio on kasvussa

Kellopuhelimia myydään kuitenkin vielä vähemmän kuin tavallisia puhelimia. Yleisin valinta alakoululaiselle on edelleen korkeintaan muutaman sadan euron älypuhelin, jossa on hyvä akunkesto, kestävyys, sopiva koko ja hyvä kamera. Puhelin koetaan käyttöiältään pidempiaikaiseksi ratkaisuksi monipuolisempien ominaisuuksiensa vuoksi.

Puhelin mukaan entistä nuoremmille

– Vanhemman on arvioitava, milloin lapsella on riittävät taidot pyörällä ajamiseen ja liikenteessä liikkumiseen. Se on usean vuoden oppimisen tulosta, miten hän oppii liikennesäännöt ja havainnoimaan liikennettä ja muita tiellä liikkujia. Netti on rinnastettavissa liikenteeseen.