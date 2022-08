Rikokset tunnustanut Nuorisosäätiön ex-puheenjohtaja Perttu Nousiainen oikeuden eteen tiistaina – pitkä vankeustuomio uhkaa

Nuorisosäätiön entisen hallituksen puheenjohtajan Perttu Nousiaisen oikeudenkäynti alkaa tiistaiaamuna Helsingin käräjäoikeudessa. Nousiainen on tunnustanut syyllistyneensä (siirryt toiseen palveluun) useisiin talousrikoksiin ja hän on käynyt syyttäjän kanssa neuvotteluita tuomionsa pituudesta.

Ylen MOT-toimituksen tietojen mukaan Nousiainen tuomitaan todennäköisesti jo tiistain istunnossa. Häntä odottaa noin neljän vuoden ehdoton vankeusrangaistus. Nousiaista vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa, törkeästä kavalluksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Helsingin Sanomat kertoi maanantaina (siirryt toiseen palveluun) , että myös Nuorisosäätiön toinen entinen johtohahmo Aki Haaro on tunnustanut talousrikoksia syyteneuvotteluissa.

Nuorisosäätiö-tutkinnassa on nostettu toistaiseksi syytteitä viittä ihmistä vastaan . Keskusrikospoliisi jatkaa edelleen esitutkintaa osassa tapauksia, jotka liittyvät muun muassa Nuorisosäätiön toimintaan Virossa .

Poikkeuksellinen lahjusvyyhti

Yle on tutkinut Nuorisosäätiöön liittyviä taloudellisia epäselvyyksiä vuodesta 2016 lähtien. Perttu Nousiainen ja Aki Haaro solmivat useita Nuorisosäätiön kannalta taloudellisesti haitallisia sopimuksia, jotka aiheuttivat tuhansia asuntoja omistavalle säätiölle kymmenien miljoonien eurojen tappiot . Ylen julkaisemien juttujen jälkeen myös viranomaiset alkoivat tutkia Haaron, Nousiaisen ja heidän lähipiirinsä toimintaa. Poliisitutkinta asiassa alkoi syksyllä 2017.

Lue tästä linkistä, mistä Nuorisosäätiö-vyyhdissä on kyse.

Poliisi on kuvaillut rikostutkintaa Suomen oloissa poikkeuksellisen laajaksi. Esitutkinnan aikana on muun muassa kymmenien miljoonien eurojen edestä vakuustakavarikkoja ja muita pakkokeinoja.