Vasemmistoliitto suhtautuu "erittäin varauksellisesti" hoitajamitoituksen lykkäämiseen

Anderssonin mukaan Suomen väestön ikääntymiseen on pitkään suhtauduttu kansantaloutta uhkaavana katastrofina, ja siksi lähes kaikki viimeisten vuosien aikana tehdyt päätökset ikäihmisten palveluista ovat liittyneet kustannusten leikkaamiseen. Hän sanoo, että hoitajamitoitus on yksi harvoista rakenteellisista parannuksista mitä palveluihin on tehty.