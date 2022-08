Venäjän hyökkäys Ukrainaan mullisti maailman ja Nato-hakemus muokkasi lisää – suurlähettiläät kokoontuivat pohtimaan muuttunutta työtään

– Venäjä on nyt selvästi valmiimpi ottamaan entistä suurempia riskejä verrattuna aiempiin konflikteihin esimerkiksi Georgiassa, Krimillä ja Itä-Ukrainassa, Haavisto taustoitti ajatteluaan.

Haavisto huomautti, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti, että se on kykenevä painostamaan naapuriaan keskittämällä 100 000 sotilasta rajalle ilman yleistä liikekannallepanoa. Venäjä myös edelleen määrittää toimensa Ukrainassa erityisoperaatioksi, ei sodaksi.

– Suomella on vahvat puolustusvoimat, mutta on perusteltua kysyä, millaisella yhteistyöllä vastaisimme parhaiten epäkonventionaalisten aseiden uhkaan, Haavisto pohti puheessaan suurlähettiläille.

Sodalla on säännöt

Ulkoministeri Haaviston viimeinen perustelu Natoon hakemiseksi on ollut yksinkertaisesti se, että Venäjä voi sanella muiden maiden puolustuspoliittisia ratkaisuja.

– Venäjän vaatimus Ukrainalle ja lännelle on ollut, ettei Nato saisi laajentua. Meidän Nato-optiomme piti sisällään ajatuksen siitä, että turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuessa Nato-jäsenyyttä arvioidaan uudelleen.

Suurlähettiläät pääsivät vuotuiseen tapaamiseensa pitkästä aikaa kasvotusten. Maailman muutos on ollut hurja viime vuoden etäkokouksen jälkeen.

Madrid-sopu virkamiesten pöydällä

– On suuri etu turvallisuudellemme, että etenemme Ruotsin kanssa Nato-prosessissa yhtä aikaa.

Ulkoministeri Haavisto on tyytyväinen Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten ratifiointien ripeään tahtiin Nato-maissa. Vastaan hangoittelevan Turkin kanssa kesäkuussa Madridissa tehty sopimus on seuraavaksi virkamiesten pöydällä. Kokous on Suomessa vielä elokuun aikana.