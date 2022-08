Aikapommi tikittää ikäihmisten suussa, sanoo hammaslääketieteen tohtori – hyvä suuhygienia estäisi jopa kuolemia keuhkokuumeeseen

– Ei se ihme homma ole käydä päivälläkin pesemässä, jos on semmoinen tunne suussa.

Pian 91 vuotta täyttävä Summanen asuu kotonaan ja hoitaa suurimman osan päivittäisistä askareistaan ilman avustusta. Suun terveys on Summaselle tärkeää, vaikka hänen lapsuudessaan hampaita ei juuri harjailtu.

Elämän ensimmäinen hammaslääkärireissu on jäänyt Summasen mieleen. Elettiin 1950-lukua, hän oli jo naimisissa ja ensimmäinen lapsikin oli syntynyt. Etuhampaiden vihlova kipu vei hammaslääkärin tuoliin.

Entisajan hammashoidosta huolimatta Summasen suussa on vielä useita hyviä omia hampaita. Niistä Summanen iloitsee ja pitää niitä hyvänä tukena osaproteeseille.

Tekohampaita ei enää rippilahjaksi

Yhä useammalla suomalaisella ikäihmisellä on omia hampaita suussaan. Kun vielä 1960-luvulla, ainakin urbaanilegendojen mukaan, nuorille ostettiin rippilahjaksi tekohampaat, on sittemmin hampaiden ja suun hyvinvointiin kiinnitetty huomiota.

Yli 75-vuotiaissa on yhä paljon heitä, joilla ei omia hampaita enää ole, mutta sitä nuoremmilla oma purukalusto on melko lailla tallella.

– Nykyään on myös paljon hammaslääkärin tekemää hoitoa ikäihmisten suussa. Siellä on paikkoja, kruunuja, osaproteeseja, siltoja, luettelee hammaslääketieteen tohtori Kaija Komulainen .

Komulainen tietää mistä puhuu, sillä hän on seurannut iäkkäiden suun terveyttä vuosikymmenten ajan. Komulaisen yhdeksän vuotta sitten valmistuneen väitöskirjan aiheena oli ennaltaehkäisevän hoidon ja neuvonnan vaikutus kotona asuvien ikäihmisten suun terveyteen.

Tulos kertoo siitä, että kotona tehtävällä ennaltaehkäisevällä hampaiden hoidolla ja neuvonnalla on suuri vaikutus ikäihmisten suun terveyteen.

Aikapommi tikittää ikäihmisten suussa

Hammashoidon asiantuntijoilla on huoli iäkkäiden suun terveydestä. Komulaisen mukaan asiasta on puhuttu ammattilaisten piirissä jo vuosia.

– Aikapommi tikittää ikäihmisten suussa. Siinä on suuri ristiriita, että apua tarvittaisiin enemmän, mutta hoitavia käsipareja on entistä vähemmän. Vaikka minkälaiset hoitajamitoitukset tehdään, niin kotihoito näyttää jäävän ulkopuolelle. Miten siellä kotona sitten saadaan suut puhtaaksi ilman apua, Komulainen kysyy.

Hammasproteesi tarvitsee erilaista hoitoa kuin omat hampaat. Se tuo haasteita tilanteessa, jossa suussa on sekä omia hampaita että osaproteeseja.

Hammasharja ei tottele niin kuin nuorempana

Komulainen painottaa, että kotona tehtävä hampaiden ja suun hoito on kaiken a ja o.

Säännölliset hammastarkastukset, etenkin käihmisillä joilla on omia hampaita, ovat tarpeen, jottei hankalasti hoidettavia vaurioita ja sairauksia pääsisi syntymään.

Suuhygienia usein hoitajan varassa

Tämän on huomannut Juvan kotihoidon sairaanhoitaja Linda Tikkanen, joka on ollut hoitajana 19 vuotta. Tikkanen on huomannut myös muutoksen iäkkäiden suun terveyden huomioimisessa.