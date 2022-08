Energiakriisi uhkaa kylmettää kylien sydämet – 11-vuotiaalle Amanda Lintulalle kylätalo on ainoa paikka, jossa on jotain toimintaa

Sodankylässä sijaitseva Riipin kylätalo on yksi lämmityskulujen vuoksi ongelmiin joutuvista, ja nyt uhkana on toiminnan lopettaminen.

Monen suomalaisen kylätalon tulevaisuus on vaakalaudalla kalliin energian hinnan takia. Suomen kylät ry:n mukaan tilanne on vakava ja monessa kylässä pohditaankin nyt, onko kylätalon lämmitys- ja sähkölaskuihin varaa, vai joudutaanko talo sulkemaan talveksi kokonaan.

Pelkästään Lapista löytyy noin 130 kylätaloa, joissa järjestetään monipuolista toimintaa kuten kerhoja, peli-iltoja, kulttuuriesityksiä ja ensiapukoulutuksia.

Esimerkiksi Sodankylän Riipin kylällä joudutaan miettimään kylätalon sulkemista talveksi. 11-vuotiaalle Amanda Lintulalle kylätalo on tärkeä kohtaamispaikka.

– Jos kylätalo suljettaisiin niin täällä ei olisi mitään toimintaa. Se olisi tosi tylsää, koska ei täällä kylällä ole muutenkaan paljon toimintaa, Lintula sanoo.

Amanda Lintulalle kylätalo on tärkeä ajanviettopaikka. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Kylätalon toiminnan ylläpitämiseksi Riipin kylällä on talkoiltu vuosittain ja erilaisilla tapahtumilla on saatu kerättyä rahaa. Nyt omat voimavarat uhkaavat kuitenkin loppua. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan Kimmo Lintulan viesti on karu.

– Jos sähkölasku nyt tuplaantuu, kylätalon ovet joudutaan laittamaan talveksi kiinni ja taloon jätetään vain ylläpitolämpö.

Kylätalot tärkeitä kylien toiminnassa

Suomessa on arviolta noin 2000 kylätaloa. Ne ovat usein tärkeitä elinvoimaisuuden, asukasviihtyvyyden sekä harrastusmahdollisuuksien takia.

– Kylätaloja kehitetään monipalvelukeskuksiksi. Niissä harrastetaan vauvasta vaariin, kohdataan ja järjestetään palveluita. Kylätaloilla on roolia myös varautumisessa. Tarvitsemme kylätaloja, niistä on pidettävä kiinni ja talven sähkölaskut on saatava maksetuksi, Suomen kylät ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto kertoo.

Myös Riipin kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Lintula ja Jella Lintula viihtyvät kylätalolla. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Monessa kylässä koulut on jo suljettu, ja palvelut ovat siirtyneet entistä kauemmaksi isompiin keskuksiin.

Lappilaiset kylät ry:n kyläasiamies Eliisa Lintulan huomauttaa, että kun elinkustannukset nousevat, aiempaa harvemmalla on varaa kuljettaa lapsia harrastuksissa ja myös ikäihmisillä kulkeminen vähentyy.

– Silloin kylätalojen merkitys vain kasvaa. Myös kunnat ovat vetäneet palveluja pois kyliltä niin kyllä kylätalojen ja kyläyhdistysten merkitys on nyt valtavan suuri, Lintula sanoo.

Lappilaiset kylät ry:n mukaan kyliin tulee saada rakennettua pikaisesti hätäpaketti kattamaan kohtuuttomaksi nousevia kuluja, sillä pahimmassa tapauksessa yhdistykset ajautuvat talousongelmiin ja koko yhdistystoiminta on vaarassa.

Suomen Kylät haastavat kunnat ja kunnanjohtajat

Aleksi Koivisto kertoo, että Suomen kylät ry:n on jo ollut yhteydessä päättäjiin. Hänen mielestään kuntien tulee aktivoitua kylätalojen auttamisessa.

– Fiksut kunnat tukevat kyläyhteisöjä avustuksilla ja osallistavat kyläfoorumeilla, hän sanoo.

Yhdistys ehdottaakin, että yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti tulisi kunnissa tiputtaa nollaan vuonna 2023.

– Pienetkin summat kurittavat kyläyhteisöjä isosti, kertoo Koivisto.

Yhdistyksen mielestä myös valtion ja ministeriöiden on autettava tilanteessa. Esimerkiksi kylätalojen energiaremonttien kuluja tulisi kompensoida.

– Ministeriöiden tulisi varata hankerahoitus kylätalojen energiaremonttien tueksi.

Keskellä Riipin kylää komeilee kylätalona toimiva vanha hirsirakennus. Vuosien varrella taloa on kunnostettu sen yhteyteen on rakennettu muun muassa pieni esiintymislava. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Ministeriö tietoinen huolista ja ongelmakohdista

Myös ministeriöön on kantautunut huolta kylätalojen tilanteesta, kertoo maa- ja metsätalousministeriössä EU:n maaseuturahaston kehittämishankkeiden rahoituksesta vastaava maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho.

Hänen mukaansa ministeriö on pyrkinyt tukemaan kylien ja kyläyhdistysten toimintaa useilla toimenpiteillä.

– Kuluneella kaudella kylätaloja on kunnostettu ja energiaremontteja on toteutettu runsaasti eri puolilla maata. Yleishyödyllisiin investointeihin on myönnetty tukea enintään 75 prosenttia kuluista. Tuen vaadittavan omavastuuosuuden on voinut kattaa kokonaisuudessaan talkootyöllä, Selkäinaho kertoo.

Tulevan kauden osalta ei ole vielä ratkaistu, voidaanko jatkaa samalla menettelyllä.

Paikallisen koulun suljettua ovensa Riipin kylätalo on talvella kylän ainoa lämmin kokoontumispaikka. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Uusi tukimuoto lisäämään ekologisuutta

EU:n maaseuturahasto jatkaa maaseudun kehittämistä myös jatkossa. Tulevalla kaudella ilmastoon vaikuttavat investoinnit saavat kokonaan oman tukimuotonsa. Kylätalojen energiaremontit ovat osa ilmastotoimia.

– Tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta sekä lisätä asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta. Samalla halutaan parantaa maaseudun infrastruktuuria sekä kehittää kylien ja alueiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, sanoo Selkäinaho.

Uudessa rahoitusohjelmassa halutaan tukea etenkin uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja kylissä, kunnissa ja muissa yhteisöllisissä tiloissa ja paikoissa.

Tavoitteena on ilmastoneutraalius ja sen saavuttaminen edellyttää, että uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut otetaan entistä paremmin käyttöön.

Tulevana kautena tukea voi hakea myös kylätalojen muuhun kehittämiseen. Muuta kehittämistä voivat olla myös esimerkiksi yhteistyöskentely- ja etätyötilojen rakentaminen.

