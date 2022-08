Analyysi: Jännitys kiristyy Ruotsin vaaleissa – ruotsidemokraatit nyt kokoomusta suurempi

TUKHOLMA Ruotsin politiikassa on takana nelivuotiskausi, joka on asioiden hoidon kannalta ollut kuin tervanjuontia. Oikeiston ja vasemmiston puntit ovat olleet valtiopäivillä niin tasan, että demarivetoisen vähemmistöhallituksen kannatus on saattanut olla yhdestä kansanedustajasta kiinni.