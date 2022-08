Herätys: Hoitoalan laskeva kiinnostus voi uhata potilasturvallisuutta | Kiinan talouskasvu yskii | Puolueet matkaavat maakuntiin kesäkokouksiin

Laskeva kiinnostus hoitoalan opintoja kohtaan voi uhata tutkijan mukaan potilasturvallisuutta

Kiinassa kansa protestoi ja jättää jo asuntolainojansa maksamatta

Kiinan poliittista ohjenuoraa kutsutaan Xi Jinpingin ajatteluksi. Kiinan autoritäärinen johtaja on puhunut pitkään velkaantumista vastaan.

Kiinan tiukka koronapolitiikka on vain yksi sen talouden monista ongelmista. Maan talouskasvun heikkeneminen ajaa maailmantaloutta kohti taantumaa. Talousasiantuntija arvioi Ylelle , että Kiinan aika maailmantalouden veturina voi olla ohi.

Puolueet matkaavat maakuntiin ja kääntävät nokan kohti vaaleja: tässä vinkit kesäkokousten seurantaan

Poikkeuksellinen vaalikausi kääntyy loppusuoralle. Nato-hakemus on turvallisesti jätetty ja nokka kääntyy kohti ensi kevään eduskuntavaaleja.

Poutaa lähes koko maasssa

Tiistai on enimmäkseen poutainen päivä koko maassa. Etelään leviää vähäisiä sateita. Pilvisyys on vaihtelevaa, kaikkein aurinkoisinta on Lapissa.