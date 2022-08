Helsinkiläisen katujengin johtohahmona pidetty räppäri jälleen oikeudessa – syytetään törkeästä lapsen raiskauksesta

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Jaff on tuomittu aikaisemmin useista eri rikoksista. Toukokuun lopussa hän sai kymmenen vuoden vankeustuomion lukuisista pääkaupunkiseudun katujengien välienselvittelyyn liittyneistä väkivaltarikoksista.

Tuomion mukaan Jaffin ympärille muodostunut helsinkiläisjengi on järjestäytynyt rikollisryhmä. Jaffin asianajaja ilmoitti miehen olevan tyytymätön tuomioon heti sen annon jälkeen, joten tapauksen käsittely jatkunee vielä hovioikeudessa.

Vuonna 2000 syntynyt Milan Jaff on epäiltynä myös murhan yrityksestä Vantaalla elokuussa 2021.

Jaffilla on taustallaan lukuisia muitakin rikostuomioita. Viimeksi miehen asioita puitiin Itä-Suomen hovioikeudessa heinäkuun alussa. Hovioikeus alensi törkeästä pahoinpitelystä vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeuteen tuomitun Jaffin maksettavaksi määrättyjä korvauksia.

Lisäksi Jaff on epäiltynä murhan yrityksestä Vantaalla noin vuosi sitten elokuussa. Helsinkiläisen ja espoolaisen jengin epäillään ammuskelleen toisiaan kohti Vantaan Leinelässä. Espoolaisjengiin liittyvä henkilö loukkaantui ampumisesta niin pahasti, että hän tarvitsi sairaalahoitoa. Tapauksen esitutkinta on loppusuoralla.

Aiemmin Jaff on tuomittu useita kertoja ehdollisiin vankeusrangaistuksiin muun muassa pahoinpitelystä, ryöstöstä, kotirauhan rikkomisesta sekä vaarallisen esineen hallussapidosta.

Jaff on hakeutunut julkisuuteen räppäämisen lisäksi julkaisemalla sosiaalisessa mediassa videoita, joissa hän muun muassa pahoinpitelee miehen, varastaa takin ja matkustaa metrolla kaataen päälleen maitoa.

Yle julkaisee Milan Jaffin nimen, koska hän on alentanut yksityisyydensuojaansa julkaisemalla avoimissa somekanavissa materiaalia, on seuraajamääriensä perusteella mielipidevaikuttaja ja on tuomittu sekä epäiltynä vakavista rikoksista.