Yhden miehen idea kaupunkimehiläisistä teki Akaasta Suomen hunajapääkaupungin – nyt Risto Niilimäki kerää hunajaa jopa kaupan katolta

– Muutama vuosi on ollut todella heikkoa, mutta nyt vaikuttaa siltä, että pitkästä aikaa päästään keskisatoon. Se tarkoittaa noin 35–40 kiloa pesästä.

Erikoista tässä vuodessa on Niilimäen mukaan se, että vaihtelut ovat suuria pienilläkin etäisyyksillä. Eli jostain pesästä hunajaa voi tulla paljon, mutta toisesta ei sitten juuri ollenkaan.

Niilimäen kotipihalla on viisi pesää, joiden lisäksi hän hoitaa yli 20 pesää ympäri Akaan kaupunkialuetta. Eksoottisin pesän paikka on K-kaupan katolla. Sieltä lähetetään myös suoraa nettilähetystä (siirryt toiseen palveluun) ympäri vuorokauden.

Risto Niilimäen mukaan kuluva kesä on ollut sopivan lämmin ja myös tarpeeksi kostea. Kuivana kesänä hunajasato jää pieneksi.

Risto Niilimäen ansioksi voidaan laskea myös se, että hänen kotikaupunkinsa Akaa on nimennyt itsensä Suomen hunajapääkaupungiksi. Tällä viikolla kaupungissa vietetään jo perinteeksi muodostunutta Hunajahulinat-tapahtumaviikkoa (siirryt toiseen palveluun) .

Uusi kaupunki sai mehiläisistä positiivisen veturin

Mehiläiset ja hunaja näkyvät vahvasti Akaan markkinoinnissa ja esimerkiksi kaupungin logossa verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) . Tyhjästä niitä ei ole temmattu, sillä kaupungissa mehiläistarhaus on vahvaa.

Risto Niilimäki keräsi viimeiset kehikot pesistä tiistaina. Tässä on täyttä tavaraa, joka siirtyy seuraavaksi linkoon.

Nyt mehiläistarhoja on noin 40, ja niissä asuu arviolta 20 miljoonaa mehiläistä. Paikalliset mehiläistarhaajat ovat sijoittaneet tarhansa niin, että mehiläisten pölytysalueet kattavat kaupungin kolme keskustaajamaa – Toijalan, Viialan ja vuonna 2011 Akaaseen liittyneen Kylmäkosken.

Kaupunki on osoittanut tarhoille paikat ja sopinut niiden sijoittelusta maanomistajien kanssa. Niilimäen mukaan tarhoja voisi olla vielä kolmisenkymmentä enemmän.

Suosittu kaupunkihunaja on vain sivutuote

Akaalainen kaupunkihunaja on suosittu paikallistuote, mutta pelkän hunajan takia mehiläisiä ei tarhata. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen myös taajama-alueilla.

– Mehiläisten pääasiallinen työ on pölytys, hunaja on vain sivutuote. Jos haluaa numeroilla leikkiä, niin rahallisesti pölytyksen arvo on 11 kertaa korkeampi kuin hunajan myyntiarvo, Niilimäki sanoo.