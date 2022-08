Poliisi epäilee Keuruun rallionnettomuuden johtuneen liian kovasta tilannenopeudesta

– Todennäköisesti kyse on siitä, että ralliautolla on ollut liian kova tilannenopeus.

Poliisi ei tällä hetkellä usko järjestäjän laiminlyöneen turvallisuutta

– Poliisin on täytynyt myöntää tapahtumalle lupa, jotta se on voitu järjestää. Käymme tutkinnassa läpi, millainen lupaprosessi on ollut ja mitä poliisi on luvan antaessaan tapahtumalta vaatinut.