Commodore 64 tuli kauppoihin 40 vuotta sitten – tietokone synnytti koodaajien sukupolven ja levitti teknologiauskoa

Levyasemaa ei ole, vaan näppäimistöön on yhteydessä kasetti- tai levykeasema, jota on vaikea käsittää: miten peli voi olla nauhalla? Vaatimattomista kaiuttimista pinnistävät äänet taas kuulostavat koostuvan eriasteisista vikasignaaleista.

Commodore 64:n ulkomuoto on kursailematon.

Commodore 64:n tapauksessa kehitettiin niin osuva tuote, että se – jos ei suorastaan määrittele – niin ainakin leimaa kokonaista sukupolvea ja aikakautta. "Kuusnelosta" on verrattu Fordin T-Model -autoon: tuote, joka onnistuu tekemään uudesta teknologiasta merkittävälle kuluttajaryhmälle saavutettavaa, helppokäyttöistä ja lopulta miltei välttämätöntä hyvin nopeasti.

Keskitysleiriltä tietokonekauppiaaksi

"Kuusnepasta" otettiin kaikki hyöty irti

Commodore 64 -harrastaja Ville Jouppi käynnistelee "kuusnepaa", jonka hän on ostanut luokkakaveriltaan 1994. Joupin ensimmäinen "kuusnepa" myytiin 1989 käytettynä 1 700 markalla, jotka käytettiin uuden, Amiga 500 -tietokoneen ostamiseen.

Tarina on tavallinen. Luotettava ja helppokäyttäinen "kuusnepa" aloitti tietokoneen perinteen talossa ja siitä jatkettiin seuraaviin.

Jouppi päätyi kuitenkin ostamaan kuusnelosen takaisin itselleen viiden vuoden tauon jälkeen. Kone on Joupin mielestä yksinkertaisesti hauska pelata ja ohjelmoida.

Lisäksi "kasibittisoundi" on välttämätön osa niin kutsuttua demoskeneä, jossa Ville Jouppi on toiminut pitkään. Harrastajat tekevät kuusnelosella erilaisia grafiikkaa ja musiikkia yhdisteleviä esityksiä esimerkiksi erilaisiin kilpailuihin. Koodaamisesta ja tietynlaisen estetiikan ihailemisesta koostuvaa harrastusta on vaikea ymmärtää, jos ei ole alan ihmisiä.