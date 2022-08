Ukrainalainen Tanja Martynyuk pakkaa kananmunia Laitilassa: "Työ auttaa unohtamaan kotimaan tapahtumia, ajattelen silti niitä joka minuutti"

Kahden lapsen äiti, Tanja Martynyuk , saapuu vuorotyöhön Munaxin Laitilan toimipisteeseen. Hän työskentelee kananmunapakkaamossa ja asuu Laitilassa. Koti on Ukrainassa Kamjanets-Podilskyi -nimisessä kaupungissa Hmelnytskyin alueella.

Kotimaassaan Ukrainassa Martynyuk työskentelee pankkitoimiston päällikkönä. Työsuhde Laitilassa on toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Martynyuk on omaksunut uuden työnsä nopeasti. Vuorotyökin onnistuu, kun 14-vuotias tytär auttaa tarvittaessa 5-vuotiaan veljensä hoidossa. Tukena on myös Laitilassa asuva sisar perheineen.

– Totta kai toivon pääseväni kotimaahani heti, kun se on mahdollista. Minulla on koti ja työpaikka siellä. Elämäni on mennyt ylösalaisin, kertoo Martynyuk.