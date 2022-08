Erittäin uhanalainen naali onnistui pesimään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen – tässä ovat historialliset pennut

– Tietenkin yksi pesintä on vasta ensimmäinen askel, ja työn on jatkuttava. Tämä antaa uskoa, että naali palaa vielä runsaslukuisempana pesimään Suomen tunturiluontoon, toteaa Metsähallituksen Luontopalveluiden ylitarkastaja Tuomo Ollila .

Naali on Suomessa äärimmäisen uhanalainen. 2000-luvun alussa koko pohjoismainen naalikanta kävi aallonpohjassa ja oli kooltaan vain noin 100 aikuista yksilöä. Tällä hetkellä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa arvioidaan olevan noin 450 aikuista naalia. Suomessa liikkuu Ollilan mukaan vuosittain arviolta 10–20 naalia. Havaintojen määrä on ollut viime vuosina kasvussa.

Pennut tarvitsevat talvella lisäruokaa selviytyäkseen

– Ravinto vaikuttaa merkittävästi pentueen kokoon, kuten emojen kunto ja selviytymistaito. Syitä on useita, mutta ravinto on ratkaiseva.

Naalipesueiden koko vaihtelee 1–10 poikaseen, mutta jopa 20 poikasen pesueita on havaittu. Enontekiöltä löydetyn, kolmen poikasen pentueen koko on Ollilan mukaan pienimmästä päästä.

Ilmastonmuutos vie elinympäristöjä

Naalin elinolosuhteita on kaventanut myös ilmaston lämpeneminen, sillä puuraja nousee korkeammalle ja se on tunturipaljakoiden pienpeto, eikä viihdy metsäalueilla. Sen pahin vihollinen on kettu, joka on kooltaan naalia suurempi.