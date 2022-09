Ultratervettä ihmistä ei olekaan, sanoo psykologi Pirkko Lahti, joka on huolissaan mielenterveyden diagnoosien ja lääkkeiden käytön lisääntymisestä

Mökin emäntä, psykologi Pirkko Lahti on maalannut porsaan kirkkaan pinkiksi. Betonilemmikin nimi on Allihopa eli Kaikki.

Lohjan mökille Lahti tulee lataamaan akkujaan. 81-vuotias psykologi on yhä monessa mukana ja tekee jonkin verran myös asiakastyötä. Hänen yhteiskunnallisestikin merkittävästä urastaan on ilmestynyt Minna Maijalan kirjoittama elämäkerta Kuuntelija.

Nopealiikkeinen ongelmien ratkaisija

Äidiltä on peräisin Lahdelle ominainen tekemisen meininki. Hän on aina tarttunut reippaasti tuumasta toimeen, kun jokin asia on vaatinut korjaamista tai uudistamista.