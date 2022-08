Helsingissä kuukauden psykiatrinen laitoshoito maksaa 182 euroa, Tampereella 700 euroa – Ylen selvitys paljastaa hurjan eron asiakasmaksuissa

Pirkanmaan hyvinvointialue on päättänyt ensi vuoden asiakasmaksuista. Samalla se näyttää mallia myös muille hyvinvointialueille, jotka ovat vasta päättämässä maksuista.

Satojen eurojen ero

Suurin hintaero on syntymässä esimerkiksi lyhytaikaisesta psykiatrisesta laitoshoidosta. HUS laskuttaa vain kymmenestä ensimmäisestä vuorokaudesta, ja niistäkin vain 18,20 euroa päivältä. Pirkanmaalla laskutetaan jokaisesta vuorokaudesta 22,80 euroa.

Jos pääkaupunkiseudulla tulee maksimissaan 182 euron lasku psykiatrisesta laitoshoidosta, Pirkanmaalla asiakasmaksut hoidosta voivat olla kuukaudessa noin 700 euroa. Ero on noin 500 euroa.

– HUSin maksuperuste poikkeaa muista, eli on poikkeus, ja siten siellä poliittinen linjaus.

Pirkanmaan asiakasmaksuista pääosa on lain mahdollistamalla korkeimmalla tasolla. Näin näyttää käyvän nykyisten hintojen perusteella myös muualla.

Miksi näin?

– Valtion suora rahoitus ei kata kaikkia hyvinvointialueen menoja, siksi myös asiakasmaksut ovat merkittävä toiminnan mahdollistaja. Hyvinvointialueen saama kiinteä valtion rahoitus tarkoittaa, että alennukset asiakasmaksuista on poissa palvelutuotannon rahoittamisesta, ja edellyttää vastaavaa tasapainottamista palveluista, Virtanen sanoo.

Esimerkiksi Pirkanmaalla asiakasmaksuista arvioidaan saatavan ensi vuonna 150 miljoonaa euroa, mikä on 6,5 prosenttia koko budjetista. Summalla palkataan Virtasen mukaa monta hoitajaa.

Niille, joilla on vaikeuksia maksaa asiakasmaksuja, tehdään kuluttomia maksusuunnitelmia. Asiakasmaksuista on mahdollisuus hakea helpotusta tai vapautusta.

Suomessa on yhtenäinen asiakasmaksukatto, joka on 692 euroa vuodessa. Sen jälkeen maksuja ei kerry. Ongelma on vain se, että asiakkaan pitää itse seurata maksukaton ylittymistä.