Kalkkitabletti vaihtui psyykenlääkkeeksi: Viisi potilasta sai väärän lääkkeen Apotti-järjestelmään liittyneen virheen vuoksi

Apotin toimitusjohtaja: inhimillinen virhe

Yksikään potilas ei ehtinyt nauttia vääriä lääkkeitä. Ylelle asiasta vinkanneen HUS-alueella työskentelevän lääkärin mukaan tilanne on lääketieteellisesti arvioituna yksi vakavimmista tilanteista, joita hän on Apottiin liittyen kuullut.

– Nyt käytössä on tarkistus, joka pääsi pettämään. Jatkossa täytyy tehdä tuplatarkistus. Ja myöhemmin keskipitkällä aikavälillä tämä prosessi tullaan automatisoimaan.

HUS luottaa edelleen Apottiin

Apottiin liittyvistä käytettävyysongelmista, läheltä piti -tilanteista ja valituksista on uutisoitu paljon järjestelmän käyttöönottamisesta alkaen.

– Ei ole realistista ajatella, että potilastietojärjestelmää osattaisiin käyttää tuosta vaan. Jokainen järjestelmä vaatii koulutusta. Apotti on erittäin laaja, se kattaa monta erilaista järjestelmää ja on laajuudeltaan aika poikkeuksellinen.

Yle kysyi HUSilta, onko tapauksesta on viestitty riittävällä laajuudella sisäisesti ja ulkoisesti. Veli-Matti Ulander tyytyy toteamaan, että tiedottamiselle on sovitut toimintamallit ja tapaukseen liittyvä viestinnän arviointipalaveri on tarkoitus pitää tänään iltapäivällä.