Pahenevaan eläinlääkäripulaan etsitään ratkaisuja ympäri maata. Esimerkiksi Lappeenrannassa pitkäaikainen pula kunnaneläinlääkäreistä on jatkunut jo kolme vuotta. Nyt kunnanvaltuusto on päättänyt jatkaa paikkojen täyttämistä sijaisten avulla.

Kyse ei palkasta vaan työolosuhteista

Eläinlääkäripula on Etelä-Karjalan seudulla akuutti, mutta kyseessä on myös koko maata koskeva ongelma. Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi näkee, että eläinlääkäripulan taustalla on useita eri tekijöitä ja laajempi työelämän murros.

Eläinlääkäripula on Kiviniemen mukaan kova sekä kaupungeissa että maaseudulla. Esimerkiksi entistä erikoistuneemmat ja kattavammat yksityiset palvelut sitovat lääkäreitä. Myös korona-aikana koettu lemmikkieläinbuumi on lisännyt työvoiman kysyntää.

- Palkka ei ole ainoa asia millä tässä kilpaillaan. On tärkeää, että työ on kunnan puolesta järjestetty ja johdettu niin, että on mukava olla töissä.Nuoret eläinlääkärit eivät ole valmiita joustamaan samalla tavalla kuin aiemmin on ehkä totuttu, Kiviniemi pohtii.