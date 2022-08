Analyysi: Haluavatko venäläiset sotaa? Ukrainalaiset vastaavat tähän nyt yksiselitteisesti

Sodan alussa ukrainalaiset yrittivät vedota Venäjän kansaan ja selittää, miksi sota on väärin. Nyt, kun sotaa on käyty puoli vuotta, nämä yritykset on unohdettu.

Ukrainalaiset arvioivat, onko sodan takana Putin vai koko Venäjän kansa.