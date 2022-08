Terrorismirikoksista epäiltyjä Kankaanpään uusnatseja tuomittiin pahoinpitelystä – uhreina aiemminkin vainotut Taidekoulun opiskelijat

Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut kaksi Kankaanpään uusnatsiryhmän jäsentä pahoinpitelystä. Tuomio ei liity terrorismirikostutkintaan, jonka kohteena ryhmä parhaillaan on.

Yle kertoi joulukuussa 2021, että ryhmän jäseniä on tuomittu ja epäillään useista pahoinpitelyistä, joissa osa asianomistajista kuuluu vähemmistöryhmään. Vähemmistöön kuuluminen on tapauksissa ollut alkusyy sille, miksi joukkio on häirinnyt, provosoinut ja pahoinpidellyt uhrejaan.