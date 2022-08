Aurinkopaneelien ostajan täytyy nyt varoa vauhtisokeutta – ylikuumentunut kysyntä on synnyttänyt aurinkosähkömarkkinoille monia ongelmia

Kymmenkunta tarjouspyyntöä, mutta vain kaksi vastausta.

Näin voi nyt käydä, jos haluaa ostaa kotinsa katolle aurinkopaneelit.

– Aurinkosähköjärjestelmiin kohdistuu tällä hetkellä kysyntää paljon enemmän kuin tarjontaa. Tämä johtaa siihen, että järjestelmätoimittajat eivät ehdi kaikkiin tarjouspyyntöihin vastaamaan, kertoo asiantuntija Milja Aarni valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivasta.

Aurinkosähkömarkkinoilla on nyt selviä viitteitä ylikuumenemisesta. Syynä on paitsi kasvanut kysyntä, myös maailmanlaajuinen pula komponenteista.

Pyydä monta tarjousta, pyydä käymään ja tarvittaessa odota

Tarjousten pyytäminen ja vastausten kärsivällinen odottaminen kuitenkin kannattaa.

Kun tarjouksia on useampia, pystyy saamaan osviittaa paitsi hinnasta myös esimerkiksi siitä, onko tarjottava aurinkosähköjärjestelmä mitoitettu oikein omiin tarpeisiin.

– Vertailemalla eri tarjouksia kuluttaja pystyy näkemään, jos hinnoittelussa tai järjestelmän mitoituksessa ilmenee ylilyöntejä. Kannattaa pyytää tarjouksia useammasta paikasta niin, että kohteeseen tulla käymään ja katsomaan, että järjestelmä soveltuu sinne, korostaa energianeuvoja Jouni Järvinen Keski-Suomen Energiatoimistosta.

Järvisen mukaan sähköön liittyviä kyselyitä tulee lähes päivittäin. Samalla sivutaan usein aurinkosähköjärjestelmiä ja niiden hankintaa.

Vaikka sähkölaskun paisuminen kauhistuttaa, ensimmäiseen vaihtoehtoon ei siis kannata tarttua.

– Huomioon pitää ottaa esimerkiksi ilmansuunnat ja varjostukset. Järjestelmä on hyvä mitoittaa lähelle omaa kulutusta. Se on paras keino säästää.

Lue lisää

Ongelmana pitkä toimitusaika, vaarana huolimaton asennus

Aurinkopaneelien toimitusajat ovat venyneet monin paikoin. Aurinkosähköjärjestelmää voi joutua odottamaan pitkälti ensi vuoteen.

Voi myös olla, että asentajilla on kovan kysynnän takia kiire, minkä vuoksi asennus tehdään huolimattomasti.

Tämän takia ostajan pitää olla myös asennuksen suhteen tarkkana ja varmistaa, että se tehdään laadukkaasti.

Yksi hyvä keino on vaatia asennuksesta kirjallinen pöytäkirja.

– Ostajan kannattaa vaatia aurinkopaneelien asennuksesta dokumentaatio eli hänellä on oikeus saada laitteiston käyttöönotosta pöytäkirja, josta ilmenee, mitä kaikkea asennuksessa on tehty ja tarkastettu, Milja Aarni ohjeistaa.

Pöytäkirja on syytä säilyttää. Ongelmatilanteessa siihen voin palata ja ottaa järjestelmän toimittajaan yhteyttä

Asiantuntija myöntää, ettei kuluttajan asema ole nyt helppo.

– Harva osaa sähköasennuksia tehdä. Kuluttaja tarvitsee nyt valppautta. Neuvoa voi kysyä esimerkiksi tutulta tai ystävältä. Lisäksi esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluryhmistä voi saada vertaistukea.

Aurinkosähköjärjestelmän hankkimisesta saa tietoa esimerkiksi myös Motivan ylläpitämiltä verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Kova kysyntä luo myös kyseenalaista tarjontaa

Keski-Suomen Energiatoimistoon tulleissa yhteydenotoissa on ilmennyt, että joidenkin alalla toimivien yritysten toiminnassa on ollut epäasiallisia piirteitä. Esimerkiksi ns. ovelta ovelle -myynnissä on ilmennyt ylilyöntejä.

– Jonkin verran on tullut tietoon tapauksia, joissa myyntitekniikka on ollut hivenen aggressiivista. On ollut joitakin tapauksia, joissa on myyty ylimitoitettuja ja ylihinnoiteltuja järjestelmiä, Jouni Järvinen kertoo.

Hän kuitenkin painottaa, että pääsääntöisesti alalla toimivat yritykset toimivat asiallisesti ja myytävät järjestelmät mitoitetaan oikein.

Tällä hetkellä Suomessa toimii arviolta runsaat parisataa aurinkosähköjärjestelmää myyvää yritystä. Ne toimittavat järjestelmiä kokonaispalveluina eli tilauksiin sisältyvät esimerkiksi asennukset ja luvat. Niiden joukossa on mm. suuria sähköyhtiöitä.

Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueella aurinkosähköjärjestelmiä myyviä yrityksiä toimii arvioiden mukaan kymmeniä.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivasta painotetaan, ettei sen tietoon ole tullut varsinaisia väärinkäytöksiä tai ilmoituksia mahdollisista markkinahäiriköistä, eli epärehellisesti toimivista yrityksistä.

Markkinoiden kuumetessa myös riski epäasialliseen toimintaan kuitenkin kasvaa.

– En tarkoita, että alalla olisi valtavasti vilpillistä toimintaa. On kuitenkin selvää, että kun kysyntä on paljon kasvanut, niin alalla on kaikenlaisia toimijoita, eli kuluttajan pitää olla tarkkana, Milja Aarni kiteyttää.

Aurinkosähköjärjestelmien myyntiin liittyvät asiat ovat parhaillaan pohdinnassa myös Kilpailu- ja kuluttajavirastossa.

Aurinkopaneeli ei auta sellaisenaan sähkökatkon aikaan

Moni kuluttaja pohtii myös, onko aurinkopaneelista apua, jos sähköt katkeavat.

Tavanomainen aurinkosähköjärjestelmä sähköverkkoon kytketyn asunnon yhteydessä ei kuitenkaan tuota sähköä sähkökatkon aikana. Se vaatii erityisjärjestelyjä jo siinä vaiheessa, kun laitteistoa hankitaan ja asennetaan.

– Aurinkosähköjärjestelmät on teknisesti kytketty niin, että kun sähköverkosta ei tule sähköä, niin aurinkosähköjärjestelmä ei myöskään sitä tuota, sanoo Jouni Järvinen.

Kyse on lainmukaisesta vaatimuksesta, joka liittyy sähköturvallisuuteen.

Tilanteen voi kiertää erityisellä teknisellä ratkaisulla. Se kuitenkin vaatii, että esimerkiksi sähköverkosta irrottaudutaan ja että käytössä on sähkövarasto.

Pitkän ajan investointi

Sähkölaskun hillitsemisessä oma aurinkosähköjärjestelmä voi olla paikallaan. Ostajan on hyvä muistaa, että sen on tarkoitus palvella vähintään 30 vuotta.

– Aurinkösähköjärjestelmä on investointi, joka jollain aikavälillä maksaa itsensä takaisin säästetyssä energiassa. Varsinkin kesäaikaan se keventää sähkölaskua jonkin verran, Jouni Järvinen toteaa.

Millaisia kokemuksia sinulla on aurinkosähköjärjestelmän hankinnasta? Voit keskustella aiheesta 25.08.2022 klo 23:00 saakka.