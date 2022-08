Historiallisen sahan muistomerkin purkaminen synnytti kaupunkilaisten vastarinnan Joensuussa – kaupunki myöntää, ettei asiasta viestitty oikein

Penttilän sahan raamien suojelemisesta ja siirrosta kehkeytyi Joensuussa episodi, jossa on mukana joukko kuntalaisia ja virkamiehiä sekä liike-elämän edustajia.

Sahan raamien purkamisesta taideteokseksi tehtiin poikkeamispäätös, jota kaikki eivät hyväksyneet

– Rakennetarkastuksen tulos oli, että tulipalossa ja ajan myötä kärsineet raamit on riski siirtää sellaisenaan. Suositus on, että raamit siirretään lohkoina, toteaa Joensuun kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen .

Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen myönsi kuluvan kesän heinäkuun alkupuolella poikkeusluvan raamien purkuun ja ehjien osien käyttöön taideteoksessa. Päätös on lainvoimainen.

– Virkamiespäätös tehtiin suunnittelematta. Mielestäni sahan raameja ei tule purkaa ja korvata taideteoksella. On hyvä, että asia on nyt poliittisessa ohjauksessa, toteaa perussuomalaisten valtuutettu Jaakko Leppänen , joka laati kuntalaisaloitteen Penttilän sahaa koskevan poikkeusluvan kumoamiseksi.

Vähintään yksi säästettävä – lopuista taideteos

Taideteoksen suunnittelee kuvanveistäjä mutta se vaatii kaupunkirakennelautakunnan hyväksynnän

Seuraava askel on taideteoksen suunnittelu. Tekijäksi on valittu metallin työstämiseen erikoistunut kuvanveistäjä Antti Immonen, joka on arvostettu taiteilija ja Suomen Kuvanveistäjäliiton jäsen.