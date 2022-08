Suomessa tyrmistyttiin Norjan kaavailemasta sähkösäännöstelystä, nostaisi hintoja entisestään – "Huippuhinnoilla rikastuneelta Norjalta itsekäs teko"

– Tällaiset rajoitukset nostavat sähkön tukkumarkkinahintoja. Kun meillä on jo valmiiksi korkeat hinnat, niin tämä olisi Norjalta itsekäs toimenpide. Suojellessaan omia asiakkaitaan he tulevat haitanneeksi muita, sanoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Selitykset epäuskottavia

– Siellä on ollut keskustelua sähkön riittävyydestä. Toisaalta heidän vesivoimayhtiönsä toimitusjohtaja on todennut, että ei heillä ole mitään ongelmaa.

– Norjassa on käynnissä kova keskustelu valtavasti nousseesta sähkön hinnasta. Norja on rakentanut yhteyksiä Keski-Eurooppaan ja nyt kun kaasunhinta pomppasi, niin yhtäkkiä Oslon alue, joka on ollut Pohjoismaiden halvin hinta-alue, nousikin lähes kalleimmaksi. Uskon, että siellä on tosi kova poliittinen ja populistinenkin paine löytää keinoja hinnan alentamiseksi.