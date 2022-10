Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Nashmin Ebrahimi muistaa tilanteen hyvin. Hän ja virkailijat olivat keskellä Teheranin suurkaupunkia ja puhuivat Suomessa otetuista kuvista.

– Moraalipoliisi läksytti minua siitä, että Facebookissa olleissa kuvissa minulla ei ollut huivia, hijabia.

Ebrahimi oli juuri saanut jatko-opintonsa Helsingin yliopistossa päätökseen ja saapunut takaisin kotimaahansa. Edessä olisi kohta väitteleminen tohtoriksi arvostetussa Tabrizin yliopistossa.

Tai niin hän uskoi.

Teheranissa hän oli kuitenkin saanut ensimmäiseksi kutsun yliopiston moraalipoliisin toimistoon.

– Olin hämmästynyt, sillä opintoni Suomessa olivat sujuneet hyvin, enkä tiennyt mistään ongelmista, hän sanoo.

Moraalipoliisi kertoi, että joku oli lähettänyt Iraniin Suomessa otettuja kuvia hänen Facebook-sivultaan.

Ebrahimi oli ihmeissään, sillä kuvat oli julkaistu sivulla, jonne vain rajoitetulla ryhmällä oli pääsy. Iranissa asuvat kaverit eivät voineet Nashminin mukaan nähdä kuvia.

Ebrahimi pitää mahdollisena, että hänen tekemisiään on urkkinut joku jopa Suomesta käsin.

– Itse asiassa uskon, että Iran lähettää maailmalle opiskelijoita, jotka eivät tosiasiassa ole opiskelijoita, hän kertoo.

Hänestä Iraniin raportoineen tarkkaa henkilöllisyyttä Nashmin ei osaa arvioida.

ALKOI KAHDEN VUODEN taistelu. Moraalipoliisi ei vain jarruttanut tohtorinväitöstä, vaan yritti tuhota Ebrahimin opinnot ja koko tulevan uran.

– Moraalipoliisi vaati tiedekuntaa erottamaan minut. Sain kyllä tukea yliopiston dekaanilta ja omalta professoriltani, mutta asia ei edennyt, hän kertoo.

Tuona aikana Ebrahimi matkusti useita kertoja Suomesta Iraniin ja yritti kumota väitöstilaisuutta koskevaa kieltoa.

Iran on yksi harvoja maita koko maailmassa, joka vaatii islamilaisen lain perusteella naisia pitämään hiukset ja kaulan peittävää hijabia.

Valtiollinen pakkohunnutus on tällä hetkellä voimassa Iranin lisäksi ainoastaan Saudi-Arabiassa ja Taliban-liikkeen hallitsemassa Afganistanissa. Kaikissa näissä maissa on myös erillinen viranomainen, joka valvoo naisten pukeutumista. Myös miehiä voidaan huomauttaa siitä, että he pukeutuvat “liian länsimaalaisesti”.

Ebrahimin yliopistossa tilanne laukesi vasta äärimmäisen uhkauksen jälkeen. Hän soitti yliopistoon ja uhkasi tehdä itsemurhan, ellei väitöstilaisuutta järjestetä.

– Sanoin, että tapan itseni Tabrizin kampuksella, ja että minusta tulee kaikkien omaa arvoaan puolustavien naisten symboli. Silloin kaikille selviää, mitä täällä tapahtuu, hän kertoo.

Lopulta yliopisto taipui, ja maataloustiedettä koskeva väitöstilaisuus järjestettiin vuonna 2015. Sen jälkeen Ebrahimi on väitellyt toistamiseen myös Helsingin yliopistossa. Hän on tällä hetkellä töissä asiantuntijana suomalaisessa maatalouden alan yrityksessä.

MIELENOSOITUKSET HUIVIPAKKOA vastaan alkoivat Iranissa syyskuun puolivälissä, kun 22-vuotias Mahsa Amini kuoli poliisin putkassa saamiinsa vammoihin. Moraalipoliisi oli pidättänyt Aminin, koska katsoi tämän pitäneen huivia väärin.

– Masha Amini oli aivan tavallinen tyttö, ja poliisi vain sattui nappaamaan juuri hänet. Uskon, että hän vastusti mielivaltaista pidätystä, Nashmin Ebrahimi sanoo.

Silminnäkijöiden mukaan Amini kuoli päähän saatujen iskujen aiheuttamiin vammoihin.

Aminin kuolemasta alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti Iranin kurdialueelta muualle Iraniin, ja lopultaeri puolille maailmaa.

Myös Suomessa on ollut monia mielenosoituksia, joissa naiset ovat muun muassa leikanneet hiuksiaan. Nahsmin Ebrahimi on ollut useassa protestissa mukana.

Iranin tapahtumia hän kertoo seuraavansa tiiviisti muun muassa sosiaalisesta mediasta.

MENEILLÄÄN OLEVAT mielenosoitukset ovat ainutlaatuisia Iranissa. Aiemmin ihmiset ovat protestoineet vaalien ja talousvaikeuksien takia, mutta nyt nähdään ensimmäiset näin laajat huivimellakat vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen jälkeen.

– Nyt mielenosoituksia johtavat ensimmäistä kertaa naiset, sanoo Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren Tampereen yliopistosta sanoo.

Dahlgren pitää uskottavana Ebrahimin arviota siitä, että joku iranilainen on kannellut hänen käyttäytymisestään Suomessa. Dahlgrenista on todennäköistä, että että Iranin suurlähetystöt maailmalla valvovat ulkomailla asuvia kansalaisiaan.

Hänen mukaansa erityistä Iranissa on nyt etenkin koulutyttöjen osallistuminen protesteihin. He kulkevat kaduilla, riisuvat huivinsa ja huutavat uskonnollisen johtajan Ali Khamenein vastaisia lauseita.

– Koulutytöt huutavat “Alas diktaattori!” ja sanovat olevansa jopa valmiita kuolemaan oikeuksiensa puolesta, Dahlgren kuvailee.

Iranilaiset tytöt ja naiset kuuluvat koulutetuimpiin Lähi-idässä, mutta se ei ole tuonut heille vapautta. Iranissa jo yli 60 prosenttia yliopiston opiskelijoista on naisia.

– Mitä koulutetumpia he ovat, sitä vaikeampi heidän on hyväksyä pukeutumisensa ja käytöksensä rajoittamista, Nashmin Ebrahimi sanoo.

PROTESTIEN TUNNUSLAUSE eri puolilla maailmaa on“Nainen, elämä, vapaus!”. Lause löytyy myös Nashmin Ebrahimin kotoa, keittiön liitutaululta.

Hän sanoo, että naiset ovat lopen kyllästyneitä jo yli 40 vuotta jatkuneeseen alistamiseen ja siihen, että heitä pidetään miehiä alempiarvoisina.

Vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen jälkeen käyttöön otettua huivipakkoa perustellaan islamilaisella lailla, jota tulkitaan eri tavalla eri maissa.

Iranissa pukeutumista kontrolloidaan muutoinkin kuin huivin kohdalla. Esimerkiksi käsivarret tulisi peittää.

Ebrahimi luettelee asioita, jotka huivipakon lisäksi saavat naiset kaduille:

Nainen ei voi saada avioeroa ilman miehen suostumusta. Naisen voi olla vaikea saada lapsen huoltajuutta, vaikka mies olisi esimerkiksi alkoholisti. Oikeudessa naisen todistus vastaa puolta miesten todistuksesta. Tarvitaan kaksi naista yhden miehen sanaa vastaan.

Syyskuussa Iranissa isoksi uutiseksi nousi se, että naiset saivat mennä katsomaan miesten jalkapallo-ottelua.

– Iranin uskonnollinen johto tietää, mikä voima naisissa on. Maa yrittää osoittaa kaikille maailman islamilaisille maille, mikä valta heillä on naisiin, Ebrahimi pohtii.

TUTKIJA SUSANNE DAHLGREN sanoo, että Iranissa nähdään ääriesimerkki siitä, kuinka valtio harjoittaa terroria omaa naisväestöään kohtaan.

Aiemmat mielenosoitusaallot Iranissa on tukahtuneet ja päättyneet pettymykseen, sillä ne eivät ole johtaneet toivottuihin muutoksiin.

Tällä kertaa uutta on se, että myös monet miehet ovat lähteneet naisten rinnalle vaatimaan vapautta. Moraalipoliisi vahtii myös miehiä. Esimerkiksi jos mies ja nainen liikkuvat yhdessä, poliisi voi tulla kysymään, ovatko he sukua toisilleen tai naimisissa.

Dahlgrenin mukaan protestiliikkeen onnistumisen voi ratkaista se, lähtevätkö aiemmissa mielenosoituksissa pettyneet keskiluokkaiset nyt mukaan.

NASHMIN EBRAHIMI tietää, että mielenosoituksiin osallistumisella ja sillä, että hän kertoo tässä jutussa oman tarinansa, voi olla seurauksia.

Hän ei ainakaan toistaiseksi matkusta Iraniin tapaamaan sukulaisiaan, koska siitä koituisi ongelmia. Samanlaisen ratkaisun on joutunut tekemään moni muukin ulkomailla asuva iranilainen nainen.

Iranissa asuva äiti huolestui nähdessään, että tytär oli laittanut Iranin islamilaisen hallinnon vastaisia kuvia Instagramiin.

– Sanoin hänelle, että en voi enää ajatella vain itseäni, ajattelen kaikkia Iranin naisia ja tulevia sukupolvia. Sitä millainen elämä heillä on edessään, Ebrahimi sanoo.