ROMAZZINO / PORTO CERVO Vaaleasta puusta tehty massiivinen liukuportti on italialaista käsityötä. Sen etupuolta koristavat symmetrisesti vierekkäin asetellut puulevyt ja napolilaisen sepän kiemurainen nimikirjailu.

Porttia ympäröi kivenmurikoista tehty aita, joka jatkuu aina rantakiville asti. Yhdessä ne peittävät näköyhteyden äveriään huvilan pihalle. Aidan päällä tulijaa kohti katsoo valvontakamera.

Tälle sisäänkäynnille ei helposti sattumalta eksyisi. Se sijaitsee Sardinian pohjoisosassa kallioisen niemen kärjessä ja on viimeinen asumus pitkän, mutkittelevan hiekkatien päässä. Sen jälkeen tie päättyy.

Puuportti kätkee taakseen maailman, jonne on pääsy vain harvoilla. Sen toisella puolella sijaitsee venäläisen oligarkin ja miljardöörin Dmitri Mazepinin omistama 105 miljoonan euron arvoinen huvila.

Nämä paratiisimaisemat houkuttelivat vuosikymmenien ajan venäläisiä rikkaita ja vaikutusvaltaisia presidentti Vladimir Putinia myöten.

Moni heistä osti täältä luksushuviloita, parkkeerasi valtavan jahtinsa horisonttiin ja asettui taloksi. Samalla he pitivät yllä hyviä suhteita paikallishallintoon: lahjoittivat rahaa, rakensivat huvipuistoja ja tarjosivat työtä paikallisille.

Heistä tuli pidetty osa yhteisöä lomasaarella maassa, jossa Venäjä-sympatiat elävät vahvoina. Italian pian nimitettävässä hallituksessakin istuu puolueita, joiden johtajat ovat antaneet Kremlille myötämielisiä lausuntoja vielä Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainassa.

Venäjä-ymmärrys ei ole sammunut kaikilta senkään jälkeen, kun venäläisjoukkojen tekemät sotarikokset muun muassa ukrainalaisia siviilejä vastaan ovat paljastuneet.

Sardinian oligarkkikylät ovat yksi näkyvä esimerkki siitä, miten Italian ja Venäjän välille on kehittynyt aivan erityinen suhde.

Tänä vuonna Sardinian matkailusesonki tuli ja meni, mutta jokin muuttui. Huviloiden ovet pysyivät kiinni, eivätkä oligarkit enää tulleet.

Puuportin suojissa sijaitsevan miljoonahuvilan omistaja, lannoiteyritys Uralchemin johtaja Mazepin kuuluu Euroopan unionin mukaan presidentti Putinin lähimpiin liittolaisiin.

Hyökkäyssodan ensimmäisenä päivänä 24. helmikuuta Mazepin istui samassa pöydässä (siirryt toiseen palveluun) presidentin ja tämän lähipiiriin kuuluvien yrittäjien kanssa ja neuvotteli lännen pakotteiden vaikutuksista.

Hän ja hänen poikansa, F1-kuski Nikita Mazepin ovat niitä miljardöörejä, joiden omaisuudelle Euroopassa on käynyt sodan myötä huonosti. EU päätti takavarikoida venäläisten ja valkovenäläisten oligarkkien omaisuuden ja evätä heiltä pääsyn jäsenmaihin.

Kokonaisuudessaan EU:n alueella omaisuutta on takavarikoitu 877 oligarkilta. Pelkästään Italiassa talousrikospoliisi on ottanut haltuunsa huviloita, jahteja, autoja ja yrityksiä yli 1,7 miljardin euron arvosta (siirryt toiseen palveluun).

Suuri osa Italian takavarikoidusta omaisuudesta sijaitsee juuri Sardiniassa, eritoten sen pohjoisosassa niin kutsutulla Smaragdirannikolla.

Muutaman kymmenen kilometrin pituinen rannikkokaistale on eliitin lomakohde, joka täyttyy kesäisin noin kahdeksi kuukaudeksi maailman rikkaista ja kuuluisista – näyttelijöistä, urheilijoista, liike-elämän vaikuttajista ja poliitikoista.

Smaragdirannikkoon silmänsä iski ensimmäistä kertaa 1960-luvulla bisnesmaailmassa vaikutusvaltainen prinssi Karin Aga Khan. Silloin paikka oli täydellisessä luonnontilassa, ja Sardiniassa partioivat lähinnä lammaspaimenet. Prinssi alkoi sijoittaa rannikolle, ja muut vaikutusvaltaiset seurasivat.

Viime kesänä rannikolla lomaili Tesla- ja SpaceX -yhtiöistään tunnettu miljardööri Elon Musk, jonka paikallismediat kertoivat myös etsivän alueelta omaa huvilaa.

Jopa tällaisen nimekkään joukon keskellä nimenomaan venäläiset – oligarkit ja muutkin äveriäät – ovat olleet Sardiniassa erityislaatuisessa maineessa. Tämä kävi ilmi, kun Yle haastatteli alueella useita paikallisia ihmisiä. He kertovat, että venäläiset eivät säästelleet rahaa saarella oleskellessaan.

Arzachenan eli rannikon kylien kunnanjohtaja Roberto Ragnedda vahvistaa asian.

– He ovat todella ainutlaatuisia. Ei kenelläkään muulla ole sen tason vaatimuksia ja tarpeita lomallaan, hän sanoo Ylelle.

Ragnedda viittaa “luksuspalveluihin”, joita venäläiset lomillaan kuluttivat. Liikkumiseen tarvittiin helikoptereita, lentokenttiä yksityiskoneille, luksusjahteja ja -autoja. Hulppean asumisen turvasivat puolestaan catering-palvelut ja käsityöläiset, jotka sisustivat huvilat ja veneet mittatilaustöillä.

Sardinialaiset paiskivat töitä tyydyttääkseen venäläisten korkeat vaatimukset. Ympärille syntyi kokonainen mikrotalous: seppiä, luksuskiinteistöjen välittäjiä, autonkuljettajia, puutarhureja, uima-altaiden huoltajia, kokkeja, tarjoilijoita, dj:tä ja niin edelleen.

Lähes kukaan venäläisten työllistämä sardinialainen ei ole puhunut työstään julkisuudessa nimellään. Venäläiset ovat halunneet pitää lomailunsa poissa otsikoista ja edellyttäneet työntekijöiltään vaitioloa.

Ylen haastattelema, venäläisille työskennellyt floristi kertoo, että hän saattoi tehdä vilkkaimman turistisesongin aikana töitä yötä päivää ja ansaita kymmeniä tuhansia euroja viikossa.

Venäläiset palkkasivat suoraan palvelukseensa satoja ihmisiä. Heidän huviloillaan yksi työntekijä saattoi huolehtia pelkästään pyykinpesusta, toinen ruokaostoksista, kolmas taas astioiden pesusta.

Kunnanjohtaja Ragneddan mukaan hänellä ei ole tarkkoja lukuja, mutta hän sanoo, että venäläisten osuus kunnan turismituotoista oli merkityksellinen ja erityisesti tietyt oligarkit käyttivät saarella miljoonia.

Kun pakotteiden myötä selvisi, etteivät nämä ihmiset enää tulisi saarelle, kunnantalolle alkoi tulvia hätääntyneitä ihmisiä.

Sadat sardinialaiset työskentelivät venäläisten leivissä pari kolme kuukautta vuodessa ja tienasivat näin suuren osan koko vuoden elannostaan. Joillakin työtä oli koko vuodeksi. Lisäksi satojen yrittäjien tuotot riippuivat välillisesti venäläisistä.

– Meillä heräsi suuri huoli asukkaista. Pelkona oli se, että he jäävät ilman työtä, kunnanjohtaja Ragnedda sanoo.

Pelko ei täysin toteutunut. Vaikka oligarkit eivät tulleet, osa venäläisistä pääsee kuitenkin yhä Smaragdirannikolle lomailemaan. Ragneddan mukaan myös esimerkiksi Lähi-idästä ja Yhdysvalloista saapui odotettua enemmän lomailijoita, jotka antoivat kausitöitä paikallisille kesän ajaksi.

Yle tavoitti haastatteluun paikallisen miehen, joka kertoo menettäneensä suuren osan tuloistaan tänä vuonna. Hän työskenteli ennen sotaa yli kymmenen vuotta autonkuljettajana pakotteiden piirissä oleville oligarkeille.

Käytännössä mies siis kuljetti superrikkaita ja heidän vieraitaan hienolla autolla ympäri rannikkoa ja odotti kauluspaita päällä autossa, kun työnantajat tekivät milloin mitäkin.

Hän esiintyy haastattelussa nimettömänä, sillä pelkää ikäviä seurauksia. Mies sanoo, että hän on onnistunut ansaitsemaan pääsyn venäläisten sisäpiiriin, mikä on taannut hänelle tuottoisia töitä. Hän ei tahdo pettää heidän luottamustaan.

– Venäläiset olivat poikkeuksellisen anteliaita työnantajia, mies kertoo.

Hyvän palkan lisäksi oligarkit tarjosivat työntekijöilleen usein majoituksen ja ateriat. Tipeissä ei säästelty: jo yksi kyyti venäläisille poiki miehelle jopa sadan euron tipin. Joskus mies sai lahjaksi muutakin, kuten merkkivaatteita – takkeja, kauluspaitoja ja niin edelleen.

Miehen mukaan venäläiset ihastuivat saareen toden teolla ja kohtelivat sitä kuin omaansa. He saivat “kaikki pitämään itsestään”.

– Kaikki halusivat työskennellä heille. Kerran kun olet päässyt heidän sisäpiiriinsä ja saanut ne edut, on vaikea tottua muuhun, sanoo mies.

Erityisesti yhden oligarkin nimi toistuu sardinialaisten puheissa. Hän on Venäjän rikkaimpiin kuuluva mies, Uzbekistanissa syntynyt miljardööri Alisher Usmanov.

Usmanov omistaa osan metalli- ja kaivosalalla sekä IT-alalla toimivasta USM Holdings -yhtiöstä. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan Usmanov kuuluu (siirryt toiseen palveluun) sekä Putinin että Venäjän entisen presidentti Dmitri Medvedevin lähipiiriin. EU:n mukaan Usmanov (siirryt toiseen palveluun) kuuluu Putinin lempioligarkkeihin ja on “ratkaissut Putinin bisnespulmat”.

Sardiniassa kaksi nimettömänä pysyttelevää, venäläisille työskennellyttä lähdettä kertoo Ylelle, että Medvedev olisi käynyt Usmanovin vieraana saarella.

Usmanov on luonut 1990-luvulta lähtien Sardiniaan omaa pientä imperiumiaan. Sardinialaisten mukaan hänellä on kuusi tai seitsemän huvilaa saarella, ja hän on viettänyt siellä useiden kuukausien yhtäjaksoisia aikoja.

– Vähän kuin saaren kummisetä, eräs paikallinen kuvailee Usmanovia.

Hän saapui Smaragdirannikolle, Porto Cervon sataman ulkopuolelle usein noin 600 miljoonan euron arvoisella Dilbar-jahdillaan (siirryt toiseen palveluun). 155-metrinen alus on maailman suurin jahti, joka kätkee sisäänsä kaksi helikopterikenttää ja valtavan sisäuima-altaan.

Usmanov on tukenut paikallista yhteisöä monin tavoin. Koronapandemian aikana hän esimerkiksi lahjoitti puoli miljoonaa euroa Sardinian aluehallinnolle. Arzachenan kunnalle hän on ostanut useita ambulansseja ja koulubussin sekä rahoittanut kulttuuritapahtumia.

Vuonna 2018 Usmanov sai Arzachenan kunnan kunniakansalaisuuden.

– Vaikeilla hetkillä hän halusi aina auttaa meitä, muistelee kunnanjohtaja Ragnedda.

Ukrainan sodan alkaminen nosti tapetille Italian poliitikkojen riveistä löytyvän Venäjä-ymmärryksen (siirryt toiseen palveluun).

Esimerkiksi osa populistisen Viiden tähden liikkeen edustajista on kampanjoinut (siirryt toiseen palveluun) Ukrainaan toimitettavaa aseapua vastaan.

Myös kolmen pian maan hallitukseen nousevan puolueen johtajat ovat osoittaneet myötämielisyyttä Venäjälle.

Entinen pääministeri Silvio Berlusconi on ollut Putinin läheinen ystävä. Miehet ovat lomailleet yhdessä esimerkiksi Berlusconin Smaragdirannikolla sijaitsevalla huvilalla. Berlusconi on tänä vuonna ottanut etäisyyttä Putiniin, mutta toisaalta puolusteli sotaa vielä syyskuussa.

Kaikista Venäjä-mielisin on oikeistopopulistipuolue La Lega, jolla on yhteistyösopimus (siirryt toiseen palveluun) Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen kanssa. La Legan johtaja Matteo Salvini on vielä hiljattain kyseenalaistanut EU:n Venäjän vastaiset pakotteet.

Myös maan todennäköinen tuleva pääministeri, äärioikeistolaisen Italian veljet -puolueen johtaja Giorgia Meloni vastusti Krimin valtauksen jälkeen Venäjälle asetettuja pakotteita. Ukrainan sodan Meloni on kuitenkin tuominnut alusta asti ja tukenut aseapua sekä Venäjä-pakotteita.

Tämän viikon perjantaina Italian uuden parlamentin alahuoneen puheenjohtajaksi nimitettiin La Lega -puolueen Lorenzo Fontana, joka on hänkin aiemmin osoittanut tukeaan Putinille ja Krimin miehitykselle.

Moni asiantuntija uskoo, että Italian uudella hallinnolla ei silti ole varaa lähteä haastamaan EU:ta esimerkiksi Venäjän pakotelinjassa. Italian yhteiskunta ja huonossa jamassa oleva talous tarvitsevat EU:n elpymismiljardien avulla tehtäviä uudistuksia, ja moni italialaispoliitikko penää myös unionin yhteistyötä energiakriisissä.

Venäjän ja Italian johtajien lämpimät poliittiset suhteet eivät ole mitään uutta – Italian kommunistinen puolue teki jo toisen maailmansodan jälkeen tiivistä yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa.

Myös kulttuuriset ja yhteiskunnalliset sekä tiiviit taloudelliset yhteydet (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi kaupan ja turismin saroilla ovat pitäneet maita lähellä toisiaan.

Myös Italian mediassa myönteiset Venäjä-kannat ovat olleet sodan alkamisen jälkeen arkipäiväisiä.

Tämä yhdistettynä Italiassa elävään Nato-vastaisuuteen vaikuttaa italialaisten mielipiteisiin sodasta ja pakotteista. Syyskuun alussa Sky-televisiokanavan kyselyyn (siirryt toiseen palveluun) vastanneista italialaisista 37 prosenttia vastusti Venäjälle asetettuja pakotteita ja 43 hyväksyi ne.

Sardinialaistenkin on pitänyt miettiä uudelleen riippuvuuttaan oligarkeista ja päättää, miten suhtautua heihin. Esimerkiksi EU uskoo käytännössä Usmanovin myötävaikuttaneen Venäjän mahdollisuuteen hyökätä Ukrainaan.

Oligarkkien kohtalo on noussut tapetille, kun useita heistä on kuollut viime kuukausina yhtäkkisesti. Kuolemien salaperäiset olosuhteet ovat nostattaneet epäilyksiä (siirryt toiseen palveluun) Kremlin osuudesta tapahtumiin.

Moni pakotteiden piiriin joutunut pohatta ei ole hyväksynyt kohtaloaan lännessä ja on haastanut unionin (siirryt toiseen palveluun) oikeuteen. Heihin kuuluu myös sardinialaisten “kummisetä” Alisher Usmanov.

Arzachenan kunnanjohtaja Ragnedda tuomitsee sodan ja sanoo sen olevan “odottamatonta ja monesta näkökulmasta tuomittavaa.” Silti kunta ei ole halunnut peruuttaa Usmanovin kunniakansalaisuutta.

– Me näemme asian niin, että hän on aina ollut kunnioittava, tuonut kuntaamme taloudellisesta kasvua ja muutakin positiivista.

Ragnedda esittää surunvalitteluja sodasta kärsiville ukrainalaisille ja kertoo toivovansa, että sota pian loppuisi.

Venäjän sotarikokset Ukrainassa ovat ilmiselviä. Ohjusiskujen lisäksi maan joukot ovat esimerkiksi syyllistyneet miehittämillään alueilla siviilien kidutukseen ja raiskauksiin.

Silti kunnanjohtajasta sodan kulussa on yhä epäselvyyksiä.

– Vielä emme tiedä tämän sodan kaikkia sävyjä. Aika tulee näyttämään, mitkä ovat kenenkin vastuut. Näyttäisi vahvasti siltä, että yhden ihmisen (Putinin) haluama sotahan tämä on.

Siitä huolimatta hän toivoo, että oligarkit pääsisivät vielä joskus palaamaan rannikolle.

Tällä hetkellä oligarkkien takavarikoidut huvilat ja jahdit seisovat tyhjillään, ja niiden ylläpitoon palaa miljoonia euroja Italian valtion rahaa.

Lain mukaan takavarikoidun omaisuuden kuntoa on pidettävä yllä (siirryt toiseen palveluun). Luksushuviloiden kohdalla ylläpito ei ole helppoa. Takavarikoituja huviloita on vain Sardiniassa kymmeniä, ja kiinteistövälittäjät arvioivat (siirryt toiseen palveluun), että yhdenkin ylläpito maksaa satoja tuhansia euroja vuodessa.

– Siihen tarvitaan kokonainen henkilökunta ihmisiä puutarhureista muihin teknikoihin, sanoo luksusasuntoja Sardiniassa välittävä Paolo Costi.

Oligarkkien tulisi lain mukaan myös maksaa takaisin heidän omaisuutensa ylläpidosta aiheutuneet kustannukset – mutta vasta sitten, kun he saavat sen takaisin.

Koska tiettyjen ihmisten toimeentulo on nojannut niin vahvasti venäläisiin, myös työllisyydestä on huolta.

– Meillä on täällä perheet elätettävänä, sanoo oligarkeille työskennellyt autonkuljettaja.

Hänen mukaansa venäläisten saarelle tuomat tulot on vaikea korvata. Hän ennustaakin, että eliitti siirtyy toisaalle ja Smaragdirannikolla nähdään enemmän massaturismia, mikä kurittaa hänen kaltaisiaan.

Mies tietää, että oligarkit ovat lomailleet tänä vuonna esimerkiksi Aasiassa ja Lähi-idässä.

– He jatkavat elämäänsä samaan tapaan paikoissa, jotka eivät estä heitä tulemasta.

Mies kertoo “tietenkin” olevansa sodankäyntiä vastaan. Silti rannikon tilanne yhdistettynä nouseviin elinkustannuksiin ja energialaskuihin ovat saaneet miehen vastustamaan Venäjälle asetettuja pakotteita.

– Me normaalit ihmiset, raukat, olemme niitä jotka niistä maksavat. Oligarkeilla taas on niin paljon rahaa, ettei se heille tee mitään, hän sanoo.

