Kurikkaan suunnitteilla laaja biokaasun tuotantoketju – maatiloille uusia mahdollisuuksia

Kurikka on julkistanut laajan suunnitelman biokaasutuotannon lisäämisestä paikkakunnalla. Kaupunkiin ollaan perustamassa Suomen ensimmäistä alueellista biokaasuekosysteemiä.

Suuret odotukset aluetaloudelle

Kurikassa on laskettu, että systeemin aluetaloudellinen vaikutus olisi jopa kahdeksan miljoonaa euroa vuodessa.

Kurikan kaukolämpö Oy:n tulevan tytäryhtiön on tarkoitus tuottaa, siirtää, hankkia, nesteyttää ja myydä biometaania sekä siihen liittyviä tuotteita.

Ministeriölle rahoitushakemus

Kurikan kaupunginhallitus on puoltanut kaukolämpöyhtiönsä investointisuunnitelmaa ja tytäryhtiön perustamista. Kaupunki antaa lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettavaan rahoitushakemukseen.

Hallintojohtaja Petri Lammassaari sanoo Ylen haastattelussa, että Kurikka toimii nyt alalla, joka on tulikuuma.

– Tiivis ryhmä on tehnyt hakemusta koko kesän. Kustannuksiin on mahdollista saada 40 prosenttia energiatukea.

– Perustettavaa tytäryhtiötä ollaan pääomittamassa vahvasti. Mukana on merkittäviä ulkopuolisia rahoittajia. Kaupungin osuus on arviolta 2–3 miljoonaa euroa. Eri osapuolten tahtotila on vahva, jotta suunnitelmat toteutuvat, Petri Lammassaari toteaa.