S-ryhmän tutkimus: Ostopäätöksen kriittinen piste on 10 prosentin hinnannousu

Vastaajista liki 40 prosenttia ilmoitti, että ostopäätöksen kriittinen piste on 10 prosentin hinnannousu. Kolmisenkymmentä prosenttia vastasi, että raja kulkee 20 prosentin hinnannousussa.

S-ryhmän keräämän myyntidatan perusteella myytyjen ruokien ja juomien hinnat ovat ryhmän kaupoissa nousseet kuusi prosenttia tammi–heinäkuussa. Tuotteiden myynti on samaan aikaan vähentynyt kolme prosenttia.

– Tammi–heinäkuussa meidän keskimääräinen hinnanmuutos on ollut kuusi prosenttiyksikköä, mutta toki ruoan hintainflaatio on kiihtynyt kesän aikana. Kyllä se alkaa näkyä asiakkaiden arjessa ja sitä kautta myös valinnoissa hyllyssä, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho sanoo.

Sen sijaan pastan, riisin ja nuudelien myynti on lisääntynyt, vaikka niidenkin hinnat ovat nousussa.

– Se on tällainen taantumaan liittyvä tai ostokäyttäytymiseen liittyvä muutossignaali, että halutaan ruokaa, joka tekee kylläiseksi ja josta saadaan koko perheelle useampi ateriavaihtoehto.

Suuria muutoksia ostokäyttäytymisessä ei vielä näy. Eniten kallistuneiden tuotteiden joukosta vain tuoreen kalan myynti on pudonnut selvästi. Tuore kala on kallistunut 31 prosenttia edellisvuodesta. Muita selvästi kallistuneita ovat kahvi (33%), kananmunat (17%), margariini (16%), vehnäjauhot (14%) ja peruna (12%).

Pääjohtaja: Hinnannousuja ei viedä kokonaan tuotteisiin

S-ryhmän liiketulos parani alkuvuonna erityisesti hotelli- ja ravintola-alan elpymisen ansiosta. Sen sijaan päivittäistavarakaupassa korona-ajan tuoma noste on ohitettu ja tulos pieneni viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Krookin mukaan päivittäistavarakaupan liikevaihdon kasvu tulee pääosin hintojen noususta, koska myynnin volyymi on laskenut. Ruokakaupassa hintojen nousu on ollut noin kuusi prosenttia alkuvuoden aikana, myynnin volyymi on kuitenkin laskenut kolmisen prosenttia.