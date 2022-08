Savonlinnassa puidaan taidelukiolaisiin kohdistunutta häirintää – opiskelija: "Se, miten vanhempi puhuu itsestään ja muista, opettaa lapsille paljon"

Valtuustoryhmien vastauksia: Kenellä on vastuu ilmiön kitkemisestä? Mikä on kaupungin rooli häirintään puuttumisessa?

Keskusta:

– Vastuu on yhteinen ja kodin sekä perheen rooli erittäin tärkeä. Kaupungin osalta koulut, nuorisotyö sekä yhteistyö muiden viranomaisten (tarvittaessa ehdottomasti myös poliisin) ja tahojen kanssa on keskeistä. Tärkeää on, että kaikki nuoret ovat tämän verkoston huolenpidossa. Lapsilla ja nuorilla on ehdottomasti oikeus turvalliseen opiskeluun ja vapaa-aikaan. Kiusaaminen ja häirintä on saatava loppumaan. Kaupungin on tämä pystyttävä varmistamaan ja nyt on käytävä läpi palveluiden mahdolliset aukot sekä tarvittaessa lisättävä esimerkiksi nuorisotyön resursseja.

SDP:

– Vastuu on niin lasten vanhemmilla, viranomaisilla kuin Savonlinnan kaupungillakin. Tässä tarvitaan aitoa yhteistyötä. Nuorisotoimen resurssit tulee turvata, kodin ja koulun välinen yhteistyö varsinkin ongelmanuorten kohdalla tulee olla tiivistä. Ilmoittaminen tämmöisestä ongelmakäytöksestä viranomaisille tulee olla myös aktiivista.

Kokoomus:

– Vastuu lähtee kotoa ja siellä saadusta kasvatuksesta. Häirintään on meistä jokaisen puututtava mm. ilmoittamalla asiasta poliisille. Jos häirintää tapahtuu kouluissa, koulun tehtävä on asiaan puuttua, saatujen ilmoitusten tai tehtyjen havaintojen pohjalta.

Vasemmistoliitto:

– Vastuu kuuluu koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Joka alkaa jo kotona vanhempien kasvatuksella, jatkuen päiväkodista esikouluun, siitä peruskouluun ja niin edelleen. Kaupungin rooli alkaa aina päiväkodista alkaen. Meidän päättäjien on kaikessa toiminnoissa oltava esimerkillisiä ja tuotava se puheissamme selkeästi esille aina, kun voimme.

Kristillisdemokraatit:

– Lapsen vanhemmat, isä ja äiti, näiden puuttuessa huoltaja, ovat vastuussa lasten kasvatuksesta. Myös lapsi itse on vastuussa omasta käyttäytymisestään. Koulun alueella tapahtuvan häirinnän kitkemisestä on vastuussa on myös koulun henkilökunta. Kaupungin koulujen on puututtava omalla alueella tapahtuvaan häirintään. Kaupungin nuorisotoimen tehtävänä on ennalta ehkäistä häirintää ja myös reagoida koulun alueen ulkopuolella toteamaansa häirintään. Kaupungin tai virkavallan olisi helpompi puuttua häirintään, jos häirinnän kohde tekisi siitä rikosilmoituksen. Koulussa häirinnän kohteen on ilmoitettava häirinnästä koulun henkilökunnalle, että häirintään pystytään puuttumaan. Muuten häirintä jää kuulopuheiden varaan, eikä siihen voida reagoida.

Vihreät:

– Kaikilla. Kaupungilla on erityisesti vastuu jottei yksikään nuori jäisi vaille tarvitsemaansa tukea. Kaupungilla on myös keskeinen rooli ilmapiirin luomisessa. Kaupungin tulee tuomita kaikenlainen häirintä ja osoittaa solidaarisuutta, tukea ja avarakatseisuutta.

Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn.