Kotimaisten elokuvien ensi-iltoja on syksyllä ennätysmäärä, ja levittäjille tilanne on painajaismainen

Kotimaisten elokuvien ystäville on tarjolla tänä syksynä onnen päivät. Elokuvia tulee ensi-iltaan lähes joka viikonloppu, ja koko vuonna ensi-iltojen määrä nousee reiluun viiteenkymmeneen. Se on ainakin noin neljänneksen enemmän kuin aikana ennen koronapandemiaa. Silloin kotimaisia, pitkiä elokuvia julkaistiin vuosittain noin 40 kappaletta. Luvussa ovat mukana myös dokumenttielokuvat.

Elokuvien tuottajille ja levittäjille tilanne on painajaismainen. Uusia ensi-iltoja tulee teattereihin sellaista vauhtia, että elokuvat todennäköisesti myös vaihtuvat aiempaa nopeammin, kun uusille kotimaisille elokuville pitää raivata teattereista tilaa. Elokuvan lyhyempi elinkaari tarkoittaa puolestaan vähemmän tuloja tekijöille, tuottajille ja levittäjille.

Ruuhka johtuu pitkälti siitä, että koronarajoitusten vuoksi syntynyttä elokuvien sumaa puretaan vielä pitkälle ensi vuoden puolelle. Tuottajilla ja levittäjillä on siis miettimistä, millä oma elokuva erottuu muista ensi-iltojen rytäkässä.

Kotimaiset elokuvat kilpailevat huomiosta lisäksi kaikkien ulkomaisten elokuvien kanssa, ja suomalaisten elokuvien markkinointibudjetit ovat keskimäärin vain noin 60 prosenttia ulkomaisten elokuvien budjeteista.

Yksi syksyn uusista, kotimaisista elokuvista on Aurora Studiosin tuottama komedia Sieniretki. Sen on käsikirjoittanut ja ohjannut JP Siili. Elokuvan budjetti on 1,3 miljoonaa euroa, ja se tavoittelee 200 000 katsojan yleisöä. Elokuvan markkinointibudjetti on salaisuus.

– Tällaista tilannetta ei ole varmaan koskaan ennen ollut kotimaisessa elokuvassa. Elokuvien tekeminen on vuosia kestävä prosessi, ja sitten yksi avausviikonloppu kertoo sen, miten elokuva tulee menestymään, Sieniretki-elokuvan tuottaja Severi Koivusalo sanoo.

Elokuvan markkinoinnin kannalta kolme viimeistä viikkoa ovat Koivusalon mukaan kaikkien tärkeimmät.

– Niihin kolmeen viikkoon sijoitetaan kaikki isoimmat paukut, joten tällaisessa ensi-iltojen sumassa peli on erityisen kovaa, mutta uskomme vahvasti elokuvaan ja sen vetovoimaan.

Sieniretki-elokuvan odotukset on rakennettu pääosanesittäjien, Martti Suosalon ja Ville Myllyrinteen, keskinäisen kemian varaan. Kohderyhmä on “keski-ikäisempi” yleisö.

– Uskomme, että perinteisellä markkinoinnilla, televisiolla ja katunäkyvyydellä, on tämän elokuvan kohdalla suuri merkitys, Koivusalo toteaa.

Myös elokuvateattereissa pyörivällä perinteisellä trailerilla on Koivusalon mukaan iso merkitys.

– Kun uskoo siihen, mitä tekee, ja tekee siitä hyvän, myyvän trailerin.

Hän muistuttaa, että toisin kuin Hollywoodissa, kotimaisia elokuvia ei ole juuri myyty Suomessa tähtinäyttelijöillä. Sieniretki on Koivusalon mukaan kuitenkin jossain määrin poikkeus.

– Saimme elokuvaan koronapandemian ansiosta ison joukon suomalaisille rakkaita näyttelijöitä. Uskon, että myös siinä on vetovoimaa.

Severi Koivusalo on tuottanut Sieniretki-elokuvan. Koivusalo kuvattiin Aurora Studiosin tiloissa elokuussa 2022. Kuva: Jussi Koivunoro / Yle

Fanikunta helpottaa markkinointia

Aurora Studiosin kilpailija SF Studios on ottanut levitykseen Supermarsu-elokuvan jatko-osan. Joona Tenan ohjaama Supermarsu 2 on yksi SF Studiosin syksyn tärkeimmistä elokuvista, ja odotukset ovat korkealla.

Paula Norosen luomiin hahmoihin perustuva Supermarsu (2018) sai lähes 150 000 katsojaa.

– Toivomme, että ensimmäisen Supermarsu-elokuvan katsojat tulevat takaisin, ja toivottavasti matkan varrella on tullut lisää yleisöä. Tämä on elokuva, joka pitäisi nähdä isolta kankaalta jo elokuvan animointien takia, SF Studiosin markkinointipäällikkö Julia Nykyri sanoo.

Supermarsu 2 painii markkinoinnissa täysin erilaisen yleisön kanssa kuin Sieniretki.

– Supermarsu 2 on koko perheen elokuva. Sitä markkinoidaan perheen pienimmistä isovanhempiin, Nykyri toteaa.

Elokuvan levittäjä on kiinnostunut perheiden liikkeistä.

– Mietimme, missä perheet liikkuvat yhdessä vapaa-ajalla ja lähdemme sen mukaan etsimään markkinoinnille kanavia, Nykyri toteaa.

Hän puhuu kauppakeskuksista, ulkoilusta ja lasten harrastuksista, joihin aikuiset vievät lapsia autolla. Radio sopii Nykyrin mukaan autoiluun markkinointivälineenä.

Tärkeitä ovat myös televisio ja online-videot, joiden parissa lapset ja aikuiset viettävät aikaa. Ja erikoislehdet, kuten Koululainen.

Lastenelokuvan markkinointi on todella monisyistä.

– Kohderyhmän käyttäytyminen on hyvin pirstaloitunutta. Siksi on tärkeää, että viesti tulee vastaan eri paikoista saman päivän aikana. Supermarsu 2 on vähän kaikkialla, Nykyri toteaa.

Markkinointiin keskimäärin 100 000 euroa

Kotimaisten elokuvien markkinointibudjetit ovat useimmiten tarkoin varjeltuja salaisuuksia. Kotimaisen elokuvan keskivertomarkkinointibudjetti on noin 100 000 euroa, mutta se tuskin riittää esimerkiksi Supermarsu 2:n kunnianhimoiseen markkinointikampanjaan.

Jatko-osan tunnetuksi tekemistä helpottaa ensimmäisen Supermarsu-elokuvan lisäksi Norosen lastenkirjasarjaan perustuva Supermarsu-hahmo, joka on seikkaillut jo viitisentoista vuotta.

– Elokuvan markkinointi on aina helpompaa, kun jonkinlainen fanikunta on jo olemassa. Se on iso tekijä, Nykyri toteaa.

Hyvältä kuulostavista asemista huolimatta SF Studios painii tänä syksynä saman haasteen kanssa kuin kaikki muut kotimaisen elokuvan levittäjät.

– Siellä on ruuhkaa. Kyllä se jännittää etukäteen, miten elokuvan käy, Nykyri toteaa.

Tänä syksynä saavat ensi-iltansa Sieniretken ja Supermarsu 2:n lisäksi muun muassa Mika Kaurismäen ohjaama Mielensäpahoittaja -elokuvan jatko-osa, Timo Koivusalon Pelle Hermanni, Klaus Härön Rakkaani merikapteeni, Sara Mellerin Kikka, Taru Mäkelän Kulkuset kulkuset ja Juha Wuolijoen Napapiirin sankarit 4.