Herätys: Moni oppilas jättää kertomatta kiusaamisesta | Venäjän hyökkäyssota alkoi puoli vuotta sitten | Digitaalisen opetusaineiston suosio kasvaa

Joka kymmenes oppilas ei uskalla kertoa kiusaamisesta

Vaikka kouluissa on käytössä useitakin erilaisia kiusaamisen vastaisia menetelmiä, moni oppilas jättää kertomatta kiusaamisesta, koska ei usko kertomisella olevan mitään vaikutusta tilanteeseen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on arvioinut ensimmäistä kertaa erilaisia kiusaamisen vastaisia menetelmiä. Karvin mukaan oppilaat ja vanhemmat pitäisi ottaa paremmin mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön. Myös henkilöstön sitoutuminen menetelmän käyttöön on tärkeää.