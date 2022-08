Suomi maksaa Venäjälle vuokraa Saimaan kanavasta, mutta ei käytä sitä – laivojen ei uskota palaavan pitkään aikaan

Tiettävästi vain yksi rahtilaiva on kulkenut kanavan läpi nykyisellä liikennöintikaudella, vaikka kanavaan ei kohdistu suoria pakotteita.

Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan liikenne tuskin palaa nopeasti takaisin Saimaan kanavalle, vaikka Ukrainan sotaan jonkinlainen ratkaisu saataisiinkin. Tämä johtuu siitä, että Venäjä on pilannut maineensa luotettavana maana pitkäksi aikaa.

– En usko, että se kovinkaan äkkiä tulee takaisin. Kyllä tämä uusi tilanne on sellaisen jäljen jättänyt meihin toimijoihin, metsäyhtiö UPM:n logistiikkapäällikkö Esa Korhonen sanoo.

Uudet reitit jo käytössä

Saimaan kanava on ollut merkittävä kuljetusväylä Itä-Suomen teollisuudelle. Nyt kuljetuksille on kuitenkin jo löydetty vaihtoehtoisia reittejä rautateillä ja kumipyörillä. Kun ne ovat vakiintuneet, paluu kanavan käyttöön on entistäkin vaikeampaa.