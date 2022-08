Kokoomuksen toive Nato-rakenteista Suomessa ei saa välitöntä tukea – Saarikko: "En lähtisi tässä kohdin huutokauppaan tukikohtien paikasta"

– Keskiseen ja eteläisempään Eurooppaan on viime vuosina perustettu aika nopeasti uusia tukikohtia, mutta Suomen osalta avain voi löytyä niistä osaamisalueista, joissa me aidosti tuomme lisäarvoa koko liittoumalle. Sen takia mainitsin arktisen osaamisen keskuksen tai Itämeren, pohjolan alueen komentokeskukset, Mykkänen selvitti puheensa jälkeen toimittajille.

Vasemmistoliitto: Emme halua olla uhka kenellekään

– Me olemme ajatelleet ja tiedän, että monissa puolueissa on ajateltu, että Suomelle Nato-jäsenyys on puolustuksellinen ratkaisu. Me emme halua olla uhka kenellekään, mutta haluamme maksimoida omaa turvallisuuttamme ja puolustusta, Andersson sanoi Kotkassa eduskuntaryhmän kokouksen yhteydessä.