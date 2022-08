Sarvikuonojen määrä laskee edelleen, mutta osalla lajeista pahin sukupuuttouhka helpottaa

Isosarvikuonolla suurin kanta

Sarvikuonoista yleisin on isosarvikuono, joiden määrä laski vuosien 2018 ja 2021 välissä noin kahdella tuhannella. Nyt niitä on noin 16 000. Isosarvikuonon luokitus on "uhanalainen".

Isosarvikuono on jaettu kahteen alalajiin, joista yleisempi on etelänleveähuulisarvikuono. Toista alalajia, zairenleveähuulisarvikuonoa, on jäljellä enää kaksi naarasta. Alalaji on siis käytännössä jo kuollut sukupuuttoon.