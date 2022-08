Koulukyytikaaoksessa Mäntyharju unohti tiedottaa toimistaan vanhemmille: "Tuli se kokemus, ettei kukaan välitä", sanoo kolmen lapsen isä

Koulunaloitus ei ole sujunut rauhallisissa merkeissä Mäntyharjulla. Lähes kaikkien koulukuljetusreittien liikennöitsijäksi valitulla nurmijärveläisellä Majet Oy:lla ei ollut riittävästi kuljettajia ja kalustoa vastaamaan kaikista linjoista.

Ensimmäisinä päivinä muutama bussilastillinen oppilaita tuli kouluun tuntia tai paria myöhässä. Sen jälkeen kunta on etsinyt puuttuville reiteille korvaavia liikennöitsijöitä oman kunnan yrittäjistä. Tällä viikolla sopimus on tehty peräti seitsemälle reitille.

Koulukyydit takkuavat pahasti Mäntyharjulla – "Jäi sellainen tunnelma, että kuljetusyrityksen edustaja ihan suoraan valehteli", sanoo vanhempi

Kun kunnan sivistysjohtaja ja kunnanjohtaja ovat vastanneet puheluihin ja laatineet uusia sopimuksia, on tiedotus jäänyt vähemmälle. Se on johtanut viestinnälliseen kaaokseen: vanhemmat ovat kokeneet, ettei kunta tee mitään asian hoitamiseksi. Huoli on vain kasvanut.

Keskustelu siirtyi hyvin nopeasti Facebookin Mäntyharju foorumille, jossa tunteet kuumenivat. Viikko kuljetusongelmien alkamisen jälkeen ylikonstaapeli Toni Reinikainen julkaisi viestin, jossa hän toivoi vanhempien välttävän some-keskustelussa ylilyöntejä kunnianloukkaussyytteiden välttämiseksi.

Mäntyharjun yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Minna Ojamies puolustaa vanhempien tarvetta käydä keskustelua perheiden arkea ravistavasta asiasta.

– Vanhemmat kommentoivat asiaa somessa, koska normaalit reklamaatioväylät eivät ole käytössä.

Kuolemantapaus on saanut vanhemmat varpailleen

Mäntyharjulaisen Alpi Ripatin lapset nousevat koulubussiin joka arkiaamu klo 7.50. Kävelymatkaa on vain muutama sata metriä, sillä bussi pysähtyy kotitien haarassa. Heidän reittiään on liikennöinyt Majet Oy, korvaavia kuljetuksia ei ole tarvinnut järjestää.

Lapset ovat kuitenkin ihmetelleet, miksi kuljettaja kyselee heiltä koulun sijaintia, näppäilee ajon aikana navigaattoria ja puhuu matkapuhelimeen ilman kuulokkeita.

Ripatin mukaan linjaa ajettiin puolentoista viikon ajan liian pienellä autolla niin, että yhdeltä lapselta puuttui turvavyöllinen paikka.

Mäntyharjulainen Alpi Ripatti seisoo lastensa koulutien varrella. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Pitäjänuutisiin lähettämässään mielipidekirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun) Ripatti kysyy, että pitääkö tapahtua jotain korvaamatonta, ennen kuin kankea päätöksentekojärjestelmä huolehtii lasten turvallisuudesta.

Myös vanhempainyhdistyksen kirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun) viitataan kuntaa ravistaneeseen kuolemantapaukseen.

"Turvallisuutta ei voi korostaa liikaa. Sen tietää äärimmäisen tuskallisesti mäntyharjulaisperhe, joka menetti 8-vuotiaan Tomin 21.1.2005 koulukuljetuksessa tehdyn virheen vuoksi. Mainitsemme tämän perheen luvalla ja välitämme päättäjille heidän toiveensa, että Tomin kohtalosta olisi opittu jotakin."

Lapsi menehtyi, koska koulubussi jätti hänet väärälle puolelle tietä. Kun Tomi lähti ylittämään tietä koulubussin takaa, häneen törmäsi toisella kaistalla ajava rekka-auto.

Tämä tragedia vaikuttaa merkittävästi siihen, että vanhemmat vaativat kunnalta toimenpiteitä lasten turvallisuuden takaamiseksi.

Alpi Ripatin mielestä vanhemmat kokevat turvattomuutta koulukyytiongelmien jatkuessa viikosta toiseeen.

– Vanhemmilla on ollut alusta asti perusteltu syy esittää huolta ja kysymyksiä, koska tämä tilanne on niin käsittämätön. Vanhemmille on tullut sellainen tunne, että kukaan ei välitä. Vanhemmat kokevat jääneensä yksin.

"Emme osanneet viestiä empaattisuutta", sanoo kunnanjohtaja

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen myöntää, että tiedotuksessa olisi ollut parannettavaa.

Virkamiehet eivät tunnistaneet, että tilanne olisi vaatinut kriisiviestintää. Kunnan suunnitelmien mukaan kriisiviestintä kuuluu markkinointipäällikön tehtäviin, mutta kyseinen vakanssi on tällä hetkellä täyttämättä.

Yksinkertaisimmillaan kriisiviestintä tarkoittaa ajantasaisen tiedon tarjoamista esimerkiksi kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä tiedotustilaisuuksien järjestämistä.

– Tämähän on ollut hyvin akuutti tilanne. Me olemme reagoineet päivittäin muutoksiin ja yrittäneet ratkoa ongelmia. Vaikka emme ole osanneet viestiä empaattisuutta, niin meillä on ollut huoli siitä, että onko koulutie turvallinen, Ollikainen sanoo.

Kunnanjohtajan mukaan kaikkiin kuntalaisten viesteihin on nyt vastattu, vaikkakin myöhässä. Hän pahoittelee tilannetta.

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Onnistuessaan kriisiviestintä antaa kuntalaisille kokemuksen siitä, että tilanteeseen on reagoitu ja joku johtaa ongelman selvittämistä.

Mäntyharjulla tässä epäonnistuttiin. Esimerkiksi Alpi Ripatti kokee tiedotuksen olleen myöhässä ja riittämätöntä.

– Kun vanhemmat ovat tuoneet esiin epäkohtia, niin kunta on lähettänyt tiedotteita sivulleen vasta pitkän ajan jälkeen. Monet vanhemmat olisivat kokeneet tarpeelliseksi, että kunta olisi osoittanut jämäkämmin johtajuutta. Että viestintä olisi huomioinut vanhemmat paremmin ja tukenut vanhempien turvallisuuden tunnetta.

Wilma-tiedotteetkin jäivät vanhemmilta näkemättä

Kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mukaan yksi onneton sattuma oli se, että kuljetuksia koskeva ensikäden tieto lähti vanhemmille Wilman tiedotteina eikä viesteinä. Etenkin Wilman kännykkäsovellusta käyttävillä tiedotteet jäävät helposti näkemättä, koska niistä ei tule ilmoituksia samaan tapaan kuin viesteistä.

Jos Wilman tiedotteet jäivät näkemättä, niin ensimmäisenä koulupäivänä koulukyytiongelmista sai tietoa vain Mäntyharju foorumin ja median välityksellä.

Toisen koulupäivän aamuna kuljetuksista vastaava Majet julkaisi lyhyen tiedotteen. Myöhemmin illalla myös kunta pahoitteli perheille koitunutta haittaa ja kertoi korvaavista linjoista. Seuraavien päivien tiedotteet olivat lyhyitä päivityksiä uusista korvaavista linjoista.

Kunta ei kertonut asukkailleen esimerkiksi siitä, että sekä kunnanhallitus että sivistyslautakunta käsittelevät koulukyytiongelmaa. Tieto levisi vain Facebookissa, jossa yksittäiset kunnanhallituksen jäsenet pyrkivät rauhoittelemaan tilannetta ja vastaamaan kysymyksiin.

Mäntyharjun yhtenäiskoulussa on noin 480 oppilasta. Koulukuljetuksen piirissä on Mäntyharjulla 260 koululaista ja lukion opiskelijaa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Alpi Ripatti arvioi, että ajantasainen tiedotus olisi auttanut vanhempia ymmärtämään, ettei kaikkia epäkohtia voida ratkaista sormia napsauttamalla.

– Vanhemmat olisivat kaivanneet sitä, että kunnan edustajat tuovat esiin sen, että asiat eivät ole kunnossa ja asettuneet perheiden puolelle. Nyt on tullut se tunne, että kunta on hiljaisuuden kautta asettunut kuljetusyrityksen ja Sansian puolelle.

Kunta lienee oppinut koulukyytikaaoksesta ainakin sen, että seuraavan kriisin iskiessä tiedotusta on hoidettava korkealla prioriteetilla.

– Meillä ei ole tällä hetkellä viestijää, vaan on johtajien ja muun henkilökunnan tehtävänä miettiä, että mitä pitäisi tehdä. Nyt olemme palkanneet henkilön tuntityönä, hän on ottanut enemmän koppia. Toivottavasti jatkossa pystymme paremmin viestimään, sanoo Ollikainen.