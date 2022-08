Kaupunginvaltuutettu hermostui sähköpotkulautojen tuomista ongelmista – vie asian Tampereen valtuustoon: "Tilanne ei voi jatkua näin"

– Toinen haittapuoli on, että jo muutenkin kuormittuneet ensiavut kuormittuvat lisää. Terveysalan väki on huolissaan sähköpotkulautojen aiheuttamista vammoista, Stenhäll sanoo.

Suurimmat ongelmat liittyvät pysäköintiin

Tänä kesänä sähköpotkulautojen määrä on kasvanut niin isoksi, että pysäköintiin liittyvät haasteet ovat lisääntyneet. Haasteita on kolmenlaisia: lautoja jätetään kapeille jalkakäytäville, tapahtumien aikaan jätetään isoja määriä yhdelle alueelle ja laudoilla ajetaan jalkakäytävällä.

Kaupungilla ei ole suoria sopimuksia sähköpotkulautafirmojen kanssa, mutta teillä on firmoille ohjeistus. Millainen se on?

Olemme pyrkineet miettimään paikkoja, joihin potkulaudat ohjattaisiin. Teemme koko ajan töitä sen eteen, että merkkaisimme paikat paremmin. Myös telineitä olemme lisänneet, mutta edelleen niitä on liian vähän. Kesän aikana on ollut tarkoitus testata pysäköintiruutuja, mutta niissä on ollut haasteita. Sopivia paikkoja on vaikeaa löytää, mutta ne on löydettävä.