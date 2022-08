Huolestuttaako tai pelottaako nykyinen koronatilanne? Kerro meille huolistasi, teemme juttua aiheesta

Koronatartuntoja on Suomessa edelleen paljon. Moni sairastaa tautia jo toista tai kolmattakin kertaa. Samalla rajoituksista on luovuttu, ja asenneilmapiiri on muuttunut: korona on monille enää kausiflunssa, jonka kanssa pitää oppia elämään.

Suomalaisten kasvomaskin käyttö on lopahtanut kuluneen kesän aikana, selviää Tilastokeskuksen tekemästä kyselystä. Enää noin joka viides tai harvempi käyttää maskia, jos turvaväliä ei pysty pitämään. Kuva: Silja Viitala / Yle