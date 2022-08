Suomen Kiovan-suurlähettiläs: Ukraina varautuu jo kovaan talveen

Ukrainassa jännitetään, aikooko Venäjä tehdä näyttäviä iskuja Ukrainan itsenäisyyspäivänä, jota vietetään keskiviikkona. Pääkaupungin Kiovan viranomaiset ovat peruneet suunnitellut juhlallisuudet.

Samaan aikaan maassa täytyy jo katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, kun sota pitkittyy.

Ukrainan viranomaiset valmistelevat jo kansalaisia siihen, että energiasta, sähköstä, lämmöstä, jopa vedestä voi tulla pulaa, Suomen Kiovan-suurlähettiläs Päivi Laine sanoo.

– Hirvittää, minkälainen talvesta tulee.

Laine osallistuu Helsingissä vuosittaiseen suurlähettiläskokoukseen. Sota on muuttanut diplomaatin työtä Ukrainassa.

– Toimintamme perusta on tällä hetkellä se, että meillä on evakuointikyky ja -kapasiteetti. Venäjä on kuitenkin sotilasmahti, joka aseillaan pystyy ulottumaan kaikkialle Ukrainaan, Laine sanoo.

Toisaalta pääkaupunki Kiova on viime aikoina säästynyt iskuilta. Kiovassa viranomaiset ovat kiitollisia ulkomaisten diplomaattien läsnäolosta.

– Suhde ukrainalaisiin on tällä hetkellä parempi kuin ennen sotaa, koska on yhteinen intressi, että tiedämme, mitkä ovat Ukrainan tarpeet.

Venäjä joukkojen valtaama Zaporižžjan ydinvoimala tuottaa noin viidenneksen Ukrainan sähköntuotannosta. Kuva: Metin Aktas / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / AOP

Ukrainaa uhkaa vakava energiakriisi

Venäjän hyökkäyssota on iskenyt pahoin Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Maakaasun saanti on myös ongelma, kun koko Eurooppaa vaivaa kaasupula.

– Ukraina on kuitenkin maa, jossa talvet ovat kylmät ja usein on paljon lunta, joten lämpöenergiaakin tarvitaan todella paljon, Laine muistuttaa.

Venäläisten valtaama Zaporižžjan ydinlaitos on Euroopan suurin, ja se on tuottanut merkittävän osan Ukrainan sähköstä.

– Jos Venäjä joko tuhoaa laitoksen tai saa sen toimintakyvyttömäksi tai siirtää sähkönviennin Krimin suuntaan – se on asiantuntijoiden mukaan vaikeaa, mutta mahdollista – tämä jo yksistään tuottaa erittäin suuren loven Ukrainan energiantuotantoon, Päivi Laine huomauttaa.

Ukrainassa lämmityskausi alkaa tavallisesti lokakuun puolivälissä.

– Siihen ei ole aikaa enää kuin vajaat kaksi kuukautta, ja paljon pitäisi saada tehtyä, jotta ihmisille voitaisiin taata normaalit asuinolosuhteet, kun talvi koittaa.

Tilannetta vaikeuttaa se, että sodassa on tuhottu paljon asuinrakennuksia. Samaan aikaan monet ukrainalaiset ovat joutuneet pakenemaan miehitetyiltä alueilta.

– Ukraina tarvitsee ihmisille katon pään päälle talven alkaessa.

Suuria rakennusprojekteja ei ennen talven tuloa ehditä tehdä, joten maassa tarvitaan väliaikaisasuntoja. EU ja Suomi voivat rahoittaa ukrainalaisten omia suunnitelmia asuinrakennusten tuottamiseksi nopeasti. Suuri tarve on myös niin sanotuista moduulitaloista eli konttimallisista väliaikaisasunnoista.

Samaan ukrainalaiset toivovat, että väestö ei joutuisi pitkäksi aikaa väliaikaisiin asumuksiin.

– Väliaikaisesta tulee kriiseissä helposti pysyvää. Ukrainalla on suuri tarve pitää elämä ihmisille mahdollisimman normaalina, ettei maa vajoaisi miksikään hajonneeksi valtioksi, joka ei pysty tyydyttämään ihmisten perustarpeita, Päivi Laine sanoo.

Teollisuus ja maatalous on kärsinyt pahoin

Sota on merkinnyt iskua Ukrainan taloudelle.

Ukrainan teollisuuslaitoksia on pyyhkäisty kokonaan pois maan pinnalta. Yksi esimerkki on Mariupolissa tuhansia ihmisiä työllistänyt Azovstalin terästehdas, joka on täysin tuhottu. Samoin tärkeä maatalous on kärsinyt eikä muutaman viljalaivan lähtö vielä korjaa tilannetta.

– Nyt kun korjataan jo uutta satoa, niin ei ole mihin varastoida sitä.

Ukraina on siis länsimaisen tuen varassa. Se saa budjettitukea ja tarvitsee sitä miljardeja. Suomi antaa Ukrainalle suoraa tukea muun muassa Maailmanpankin kautta. Sitä on tarkoitus suunnata esimerkiksi opettajien palkkoihin.

Ukraina esitteli Kiovan Hreštšatyk-pääkadulla tuhottuja venäläisiä panssarivaunuja 21. elokuuta. Kuva: Metin Aktas / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / AOP

Sotaan ollut pakko tottua

Pitkittyvän sodan epävarmuus painaa ukrainalaisia.

– Se on vähän semmoinen aihekin, josta harvemmin puhutaan, koska se on ihmisille tuskallinen, Päivi Laine kuvailee. Sotaan on ollut pakko tottua.

– Ei voi sanoa, että ihmiset turtuisivat, mutta he joutuvat sopeutumaan siihen tilanteeseen.

Hän kertoo, että naispuolisista kollegoista on kehittynyt aikamoisia sotastrategian asiantuntijoita, he puhuvat Javelinien ja HIMARSin kaltaisista asejärjestelmistä aivan suvereenisti.

– Toisaalta on ainainen tuska, koska monilla on läheisiä, ystäviä ja tuttuja rintamalla. Huoli siitä, kuinka ihmiset selviävät, on erittäin suurta koko ajan.

Päivi Laine kertoo, että arki Kiovassa on hätkähdyttävänkin normaalia. Sotaa käydään nyt idässä ja etelässä, ja Kiovaan on viime aikoina tullut harvoja ilmaiskuja.

Aivan kaupungin historialliseen ydinkeskustaan ei toistaiseksi ole tullut iskuja. Osa ravintoloista on auki ja kaupoista saa lähes normaalisti tavaraa.

– Kiova on erittäin upea kaupunki ja kesä on ollut kaunis, aurinkoinen. Siitä tulee välillä myös huono omatunto, kun vertaa siihen, mitä siellä muualla tapahtuu, Laine sanoo.

Ukrainassa vietettiin tiistaina 23. elokuuta kansallista lippupäivää. Kunniakaartin sotilaat nostivat lippua salkoon Odessassa Mustanmeren rannikolla. Kuva: EPA

Tukea tarvitaan edelleen

Kun sota vain jatkuu, Ukrainan avuntarve ei ainakaan vähene. Nykyaikainen sodankäynti vaatii erittäin paljon ammuksia ja uusia aseita.

– Ukrainan armeija toimii koko ajan sillä linjalla, että onko niitä riittävästi, Laine kertoo.

Humanitaarisella puolella avun tarve on myös valtava. YK:n arvioiden mukaan lähes 18 miljoonaa ukrainalaista tarvitsee tällä hetkellä ulkopuolista apua. Miljoonia ukrainalaisia on paennut maasta.

Toisaalta ukrainalaiset puhuvat jo jälleenrakennusvaiheesta, Päivi Laine kertoo.

– Suomalaisillakin yrityksillä on paljon mielenkiintoa Ukrainaa kohtaan siinä vaiheessa, kun tämä jälleenrakennus pääsee käyntiin.