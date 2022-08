Laihialla kuorittiin pois reikäinen asfaltti, kun rahat loppuivat – sorapinta voikin olla pikkuteiden tulevaisuutta: "Ihan sama kun vaan on hyvä ajaa"

– Kyseessä on peitteinen, mutkainen tie ja oli pakko väistellä monttuja, jos sieltä olisi joku tullut vastaan niin olisi voinut tapahtua onnettomuus.

Vastaavassa kunnossa olevia asfalttiteitä löytyy Suomesta paljon. Laihialla päädyttiin pari vuotta sitten siihen, että kelvottomaksi kulunut asfaltti kuorittiin pois ja nyt Jokisalon tie on soralla.

Teiden korjausvelka kasvaa

Itä- ja Keski-Suomesta esimerkiksi, löytyykin useita esimerkkejä muutostöistä. Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen alueella Jokisalontie Laihialla on toistaiseksi ainoa, jossa on päädytty tähän ratkaisuun.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen johtaja Anders Östergård uskoo, että tulevaisuudessa vaihtoehto on otettava pohdintaan yhä useammalla vähäliikenteisellä tiellä.

– Kyllä sitä joudutaan harkitsemaan, jos rahaa ei ole ja tie on niin huono, ettei se ole ajettavassa kunnossa. Etenkin jos liikennemäärä on pieni, soratie on parempi ratkaisu.