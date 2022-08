Äiti ja isoäiti pakenivat Kemiin – Olga Alekseenko pelkää, että sota räjäyttää ydinvoimalan hänen kotinsa vierestä: "Pelkään sitä todella"

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Puoli vuotta kestänyt laajamittainen sota Ukrainassa on tuonut Suomeen jo kymmeniätuhansia ukrainalaisia. Ihan tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta maahanmuuttoviraston mukaan Ukrainan kansalaisilta on tullut vireille tilapäisen suojelun hakemuksia yhteensä 36 210 viime viikon loppuun mennessä.

– Tässä on hyvin paljon avoimia tekijöitä, mitkä voi vaikuttaa kokonaismäärään.

Suomesta suojaa saavien joukossa ovat myös Kemissä asuvan Alina Juopperin äiti Antonina Sherbina ja isoäiti Olga Alekseenko . He tulivat Suomeen elokuun alussa.

– Minulla on Kemissä paljon myös venäläisiä kavereita, jotka ajattelevat asioista eri tavalla kuin jotkut maanmiehensä ja halusivat auttaa.

Ihmisten auttamishalu ei ole hiipunut

Olga Alekseenko on vaikuttunut suomalaisten auttamishalusta ja ystävällisyydestä. Sitä hän jaksaa puheissaan kohteliaasti toistella. Ajatuksensa ovat silti kotona Ukrainassa, jossa hänen aikuisen poikansa talo on saanut hiljattain osansa Nikopolissa olleesta pommituksesta.

– Täällä Suomessa en pelkää mitään, pelkään ainoastaan mitä tapahtuu Ukrainassa. Pelottaa katsoa uutisia ja pelottaa läheisteni puolesta, että ovatko he elossa.

Kemiin asettuneiden naisten yhteinen iso huolenaihe on Zaporižžjan ydinvoimala , joka on muutaman kilometrin päässä heidän kotipaikastaan Ukrainassa.

– Jos sitä pommitetaan, niin se ei ole vain meidän ongelmamme, vaan se on koko Euroopan ongelma, Alekseenko sanoo.

Alina Juopperi sai Ukrainasta äitinsä ja mummonsa luokseen Kemiin elokuun alussa. Se oli hänelle suuri helpotus, sillä heidän kotikaupunkinsa Nikopol on ollut viime aikoina pommitusten alla. Kuuntele Alinan tarina neljässä minuutissa. Toimittajana on Kati Siponmaa.

Suomenkielen oppiminen avainasemassa

Vaikka Antonina Sherbina ei olisi halunnut jättää kotimaataan, on hän ollut positiivisesti yllättynyt tyttärensä nykyisestä kotikaupungista Kemistä. Hän ihastelee kauniita rakennuksia ja rauhallisia maisemia ja ihmettelee muun muassa sitä, miten näin pienessä kaupungissa voi olla oma iso uimahalli.

– Suomi on hyvä maa ja täällä on hyviä ihmisiä, mutta olen jo sen ikäinen, että toivon vain sodan loppuvan, että voin palata kotiin, Alekseenko sanoo.

Suomessa on vielä tilaa tuljoille

– Silloin lähes kaikki majoittuivat vastaanottokeskuksiin. Nythän meillä on ollut tilanne, että valtaosa majoittuu yksityisesti. Eli on ollut joidenkin yhteyksien kautta majoitus jo tiedossa ja vastaanottokeskuskapasiteettia ei ole niin paljoa tarvittu matkan varrella.

Suomella on kapasiteettia sotaa pakenevien vastaanottamiseen, sillä tällä hetkellä vastaanottokeskusjärjestelmässä noin 18 500 petipaikkaa ja määrää kasvatetaan vastaanottoyksikön johtajan mukaan tarpeen vaatiessa edelleen.

– Ukraina-operaation myötä on tullut tällainen uusi elementti, että kunnat myös majoittavat sovitusti ja saavat siitä korvauksen, Nuutinen kertoo.

Majoitusmahdollisuuksia suojelua hakeneille on eri puolilla Suomea. Vastaanottokeskusjärjestelmä on laajentunut merkittävästi helmikuun puolenvälin jälkeen. Ennen kriisiä yksiköitä oli kolmisenkymmentä. Nyt on 79 aikuisyksikköä ja kahdeksan alaikäisyksikköä.