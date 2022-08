Kjell ja Mårten Westön yhteinen kirja Vuodet on täynnä kehossa asti tuntuvia muistoja – “Nyt tajuan, etten tiennyt sinusta juuri mitään”

Hetken kuluttua kentälle kiitää veli Mårten, hänkin pyörän selässä. Myös Mårten Westöllä on kiinnekohtia Eltsun kentälle, tosin lapsuusajoilta. Yleisurheilutreeneistä ei ollut kyse.

Yhteensattumien urheilukenttä valikoitui tapaamispaikaksi, sillä urheilu on yksi kirjailijaveljeksiä yhdistävä tekijä. Toinen taas on Helsinki ja sen historia, siihenkin kenttä liittyy. Westöitä yhdistävät myös muun muassa musiikki ja tietenkin kirjallinen työ.

Vuodet on veljesten ensimmäinen yhteinen teos. He puhuvat kokoelmana, joka koostuu heidän määritelmänsä mukaan pienoisesseistä, novelleista ja muistoista molempien kirjailijoiden elämästä.

Kirjeromaani tämä ei ole, vaikka kyllä Westöt ovat kirjoittaneet toisilleen myös kirjeitä. Mårten on säästänyt ne, ja niitä on kertynyt monta mapillista. Kirjeissä on vuosikymmenten varrella pohdittu perhejuttuja, mutta myös kirjoittamiseen liittyviä aiheita. Joskus posti kuljetti kipakoitakin kannanottoja.