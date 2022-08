Riihimäen Voimalaa kehitetään Euroopan komission tuella

Riihimäen vanha Voimala on saanut merkittävän tukipaketin Euroopan komissiolta. Voimala-kiinteistölle on myönnetty ainoana hankkeena Suomessa Uusi Eurooppalainen Bauhaus -aloitteen kehittämistukea. Tukea haki kaikkiaan yli 80 kaupunkia tai kuntaa eri puolilta Eurooppaa, joista tukiohjelmaan valittiin 20 hanketta.

Voi­ma­lan ke­hit­tä­mi­seen uut­ta puh­tia

Riihimäen elinvoimajohtajan Mika Herpiön mukaan rakennukseen on vuosien aikana tehty useita uusiokäyttöön tähtääviä suunnitelmia, mutta ne eivät ole toistaiseksi toteutuneet.

Rii­hi­mä­ke­läi­nen kult­tuu­ri­pe­rin­nöl­tään ar­vo­kas Voi­ma­la

Riihimäen rautatieaseman läheisyydessä sijaitseva Voimala on kaupungin maamerkki. Paikallista kulttuuriperintöä oleva Voimala on suojeltu asemakaavalla ja se on myös osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä.