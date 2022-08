Minna Parmonen voitelee leivät ja avustaa ulkoilussa – tällaista on hoitajapulan pelastajaksi väläyteltyjen hoiva-avustajien arki

Minna Parmonen työskentelee hoiva-avustajana Vihnuskodin Oskarin tuvassa Nokialla. Kyseessä on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Parmosen työpäivä täyttyy yleensä ateriapalvelun ylläpitoon liittyvistä toimista. Aamupuuron jakamisen jälkeen vuorossa on lounaan valmistelu.

– Tehdään leipiä, laitetaan tarjoilukärryt kuntoon ja kymmeneltä meillä on aamupäiväkahvit. Sitä ei muilla osastoilla ole, mutta se on ollut tapana meillä täällä Oskarin tuvassa, Parmonen kertoo päivän kulustaan.

Hoiva-avustajan välitön asiakastyö lasketaan henkilöstömitoituksen piiriin

Lyhyt koulutus voi tuoda mahdollisuuksia mitoitusongelmaan

– Meillä on tällä hetkellä todella paha hoitajapula. Lähihoitajat vanhustyössäkin valittelevat, etteivät he saa tehdä niitä töitä, joihin heidät on palkattu, vaan he myös pyykkäävät ja pesevät.