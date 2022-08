Marinin Ruisrock-jatkot virka-asunnolla eivät aiheuttaneet riskejä, vakuuttaa turvallisuusjohtaja – vieraista oli tieto etukäteen

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kurvisen mukaan Marinin järjestämät juhlat pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa eivät ole aiheuttaneet turvallisuushuolia eikä juhlimiseen ole tarvinnut puuttua. Kaikissa Kesärannan tilaisuuksissa on läsnä turvallisuuskoneisto.

Pääministeri Marinin loppukesän juhlinta on ollut viime päivät otsikoissa, kun julkisuuteen on vuotanut videoita ja kuvia. Tiistaina Marin pyysi anteeksi pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa otettuja kuvia, joissa kaksi Marinin vieraana ollutta vähäpukeista naista suutelee.

– Se olisi liian jäykkä koneisto tehdä etukäteen eikä se olisi tarpeellistakaan. Meille riittää tieto, ketä on tilaisuudessa ja kaikki tähän liittyvä on mennyt sovitulla tavalla, Kurvinen sanoo.

Pääministerillä on lupa järjestää omia juhlia Kesärannassa

Pääministerin virka-asunnolla Helsingin Kesärannassa otetussa kuvassa suutelee kaksi vähäpukeista naista. Kuva esiintyy malli Sabina Särkän Tiktok-tilillä julkaistulla videolla. Marin ei ole itse kuvassa. Yle on käsitellyt kuvaa, jotta henkilöt eivät ole tunnistettavissa. Kuva: Tiktok

Kuvan taustalla on sininen seinä, joka muistuttaa Valtioneuvoston tiedotustilaisuuksien taustaa. Lisäksi toisella naisista on käsissään Finland-kyltti, jota on nähty Marinin pitämissä tiedotustilaisuuksissa.