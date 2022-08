Hintojen nousu ravistelee leipomoalaa ja pakottaa satsaamaan tuotekehitykseen – yrittäjä pohtii, onko suklaakakkua enää kannattavaa tehdä

Hietala kertoo, että kustannusten nousu on vaikuttanut myös tuotteiden kehittämiseen. Vaikka jokin tuote on ollut pitkään valikoimissa, sen tekeminen ei välttämättä enää ole järkevää yrittäjälle, saati asiakkaalle.

– Vaikka se on ollut valikoimissa kauan, ei sen tekeminen ole meille kannattavaa, ei myöskään asiakkaalle ostaa. Sellainen tuote täytyy yksinkertaisesti jättää pois.

Hintojen nousu on koskenut koko raaka-ainevalikoimaa ja sen vaikutukset näkyvät myytäväksi valikoiduissa tuotteissa. Perinteisiä, vähemmän kermaa vieviä kakkuja tehdään Hietalan mukaan nyt enemmän.

– Ne ovat ehdottomasti hittituotteita. Munkki on meille uusi tuote, mutta se on osoittautunut todella järkeväksi tuotevalikoiman lisäksi, Hietala sanoo.

Kuuden euron munkit vetävät väkeä Loimaalle

Munkkista pyörittävä Perollin pariskunta painoi töitä yötä päivää suosion ollessa kuumimmillaan. Vuotta myöhemmin töitä tehdään välillä vieläkin yömyöhälle, mutta paljon on muuttunut.

Raaka-aineiden hinnannousu on huomattu Munkkiksessakin, mutta toistaiseksi hintoja ei ole nostettu.

Hintaa herkuilla on keskimäärin viidestä kuuteen euroa. Kukaan ei ole vielä valittanut munkkien olevan liian kalliita. Leivonnaiset ovat käsityötä alusta loppuun, ja moni asiakas yllättyy nähdessään herkut vitriinissä.

“En ole tällaista oman urani aikana ennen nähnyt”

Suomen leipuriliiton puheenjohtaja Kari Meltovaara on seurannut alan vaiheita jo 26 vuoden ajan. Nyt käynnissä oleva tilanne on Meltovaaran mukaan täysin poikkeuksellinen.

Suomen Leipuriliiton puheenjohtaja ja Leipomo Rostenin toimitusjohtaja Kari Meltovaaran mukaan kotimaisen tuotannon arvo on kasvanut.

– Leipomoalalla on palattu perinteisten arvojen luokse. Puhutaan enemmän paikallisuudesta, alueellisuudesta ja kotimaisesta raaka-aineesta, sanoo Meltovaara.

Arvostus kotimaista tuotantoa kohtaan on Meltovaaran mukaan kasvanut. Syynä voidaan pitää esimerkiksi toimitusvarmuutta.

– Tilanne on tuonut mukanaan myös jotain hyvää. Kotimainen elintarvike- ja leipomoteollisuus on noussut arvoonsa. Toimitusvarmuutemme on ihan eri tasolla kuin sellaisten toimijoiden, jotka toimittavat pitkän matkan päästä, Kari Meltovaara sanoo.