Kokoomuksen Orpo luotsaa omiaan Kotkassa, mistä saadaan hoitajia ja onko talous kunnossa – katso suorana kello 13.10

Vauhtia syksyyn ottaa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, jolta odotetaan uusia avauksia hoitajamitoituksesta. Hoitajamitoituksen kiristäminen on ollut yksi hallituksen keskeisimmistä hankkeista. Kokoomus on arvostellut hoitajamitoitusta, koska hoitajia ei ole tarpeeksi ja hoivakoteja on jouduttu sulkemaan, koska mitoitukset eivät ole täyttyneet.