Suomalainen koulu voi olla pian miljardin euron arvoinen vientihitti – asiantuntija selittää, mikä opetuksessa maailmalla kiinnostaa

Suomen koulutusviennin arvo on yli tuplaantunut viiden vuoden aikana. Alalle asetettu miljardin euron tavoite näyttäisi toteutuvan vuoteen 2030 mennessä, vaikka korona on kasvua hieman hidastanutkin.

Koulutuksesta on pitkään povattu Suomen viennin hittiartikkelia, ja se näyttäisi ainakin alan kasvulukujen valossa pikkuhiljaa toteutuvan.

Alan liikevaihto on jo 648 miljoonaa euroa, kun se vielä vuonna 2017 oli noin 310 miljoonaa.

Opetushallitus on asettanut koulutusviennin tavoitteeksi miljardin euron rajan saavuttamisen vuoteen 2030 mennessä.

Mikä ihmeen koulutusvienti? Koulutusvienti on ulkomaankauppaa, jonka "tuotteita" ovat koulutus- ja opetuspalvelut

Suomen koulutusviennin liikevaihto oli viime vuonna 648 ja toissa vuonna 498 miljoonaa euroa

Kaiken viennin arvo vuonna 2021 oli 98 miljardia euroa

Koronapandemia on tosin kurittanut koulutusvientiä kuten melkein mitä tahansa muutakin alaa, mutta tällä hetkellä näkymät ovat valoisat.

– Yrityksillä on ollut haasteita, mutta moni koulutusvientitoimija on pystynyt tarjoamaan uusia digitaalisia palveluja sekä muuttamaan toimintatapojaan ja palveluitaan tilanteen vaatimaan suuntaan. Nyt kysyntä on maailmalla jälleen kasvussa, Opetushallituksen koulutusviennin ohjelmajohtaja Jouni Kangasniemi sanoo.

Vihtiläisopettaja Saara Marvala opastaa thaimaalaisia koululaisia. Kuva on vuodelta 2018. Kuva: Pirjo Leväniemi

Esimerkiksi jyväskyläläinen EduCluster Finland pyörittää omaa kansainvälistä koulua Qatarissa.

Yhtiö on lisäksi laadunvarmistuskumppanina omanilaisessa koulussa ja sen piti avata vastaava kumppanuuskoulu myös Intiaan vuonna 2020. Korona viivytti avaamista kahdella vuodella, mutta koulu pääsi aloittamaan toimintansa vihdoin tänä syksynä.

Yhtiöllä on useita vastaavia projekteja vireillä tuleville vuosille, mutta ilmassa on edelleen myös epävarmuutta, EduClusterin toimitusjohtaja Kati Loponen toteaa.

– Pieni kysymysmerkki leijuu, että mitä tämä syksy tuo tullessaan. Varsinkin kun nyt on totuttu siihen, että asiat voivat muuttua nopeasti.

Kumppanuuskoulujen lisäksi EduCluster tarjoaa kansainvälisille asiakkaille muun muassa verkko-opetusta yksittäisistä webinaareista aina kokonaisiin tutkintoihin asti.

Työ Thaimaassa jäi kesken

Yksi suomalaista opetustaitoa maailmalle vieneistä tahoista on myös Vihdin kunta, joka on tehnyt yhteistyötä Thaimaan valtion kanssa vuodesta 2017. Koulutusvienti keskeytyi koronaan, ja tulevaisuus on auki.

Yläkoulun äidinkielen lehtori ja useasti Thaimaassa vieraillut Pirjo Leväniemi harmittelee tilannetta.

– Työ siellä jäi kesken. Katsotaan sitten, onko meillä mahdollisuus hoitaa tämä pesti loppuun. Siellähän koulunkäynti on hyvin opettajalähtöistä, ja me olemme vieneet toiminnallista opetustapaa sinne. Palaute on ollut hyvin positiivista, ja kyllä näitä meidän menetelmiä siellä käytetään, toki sikäläisten resurssien mukaan.

Kuoppanummen koulukeskuksen 9. luokan oppilas Karo Marno, opettaja Pirjo Leväniemi ja Kumiko Hiltunen keskustelevat lähestyvästä japanilaisopiskelijoiden vierailusta. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Vihdin ja Thaimaan yhteistyö jatkuu toistaiseksi ystävyyskoulujen kautta, ja kunta toivoo sen ylläpitävän pohjaa myös laajemmalle koulutusviennille jälleen lähiaikoina.

Mikä on suomalaisen opetustavan myyvin piirre maailmalla?

– Lapsiystävälliset opetusmenetelmät, uteliaisuuden, leikin, yksilön huomioivan motivaation tuominen opetukseen. Muualla maailmassa opettajat ovat hyvin usein lähinnä tietyn tyyppisten oppisisältöjen sanansaattajia, Opetushallituksen Jouni Kangasniemi kuvailee.

Lasten ja nuorten jaksamisen ja hyvinvoinnin varmistaminen koulussa on tapetilla Suomen lisäksi ympäri maailmaa.

– Siellä halutaan ostaa laadukasta opetusta, mutta myös hyvinvointia. Ymmärrystä siitä, että elämä on kokonaisuus, josta koulunkäynti voi olla mukava osa, EduClusterin toimitusjohtaja Kati Loponen toteaa.

Koko Suomen tavaroiden ja palveluiden viennin arvo oli 98 miljardia euroa vuonna 2021.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 3. syyskuuta kello 23:een asti.