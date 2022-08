Valepoliisit ovat huijanneet pankkitunnuksia Koillismaalla – "puhutaan merkittävistä summista"

Oulun poliisin mukaan Koillismaalla on viime kuukausien aikana usealta henkilöltä pyydetty puhelimitse heidän pankkitunnuksiaan.

Soittajat ovat esittäytyneet poliiseiksi ja väittäneet, että pankkitunnusten avulla he yrittävät estää pankkitilin kaappaamisen. Osa soittajista on myös saanut pyytämänsä tunnukset ja salasanat.

Rikoskomisario Aki Räisänen kertoo, että iäkkäiltä henkilöiltä on huijattu merkittäviä summia.

– Nyt puhutaan isoista summista. Poliisi on saanut selville puhelintietojen perusteella, että kyseessä on ulkomaille rekisteröityjä prepaid-puhelinliittymiä, mistä pankkitunnuksia on kalasteltu, kertoo Räisänen.